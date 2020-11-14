Археологи обнаружили в Египте более 100 древних саркофагов

Более 100 саркофагов и 40 статуэток, некоторые из которых позолоченные, были обнаружены в Египте, сообщает Министерство туризма и археологии страны.

Предыдущую партию из 59 найденных саркофагов ведомство продемонстрировало 3 октября.

«В этой партии более 100 закрытых саркофагов, относящихся к Позднему периоду Древнего Египта (662−332 г. до нашей эры) и к эпохе Птолемеев (332 — 30 г. до нашей эры)», — заявил министр туризма Халед аль-Анани.

«Данный регион является настоящим кладезем древностей», — цитирует его «РИА Новости».

Министр особо отметил, что на данный момент удалось обнаружить лишь один процент от общего числа артефактов, находящихся в этой зоне.

Он также пообещал, что найденные в некрополе Саккары саркофаги и статуэтки распределят между четырьмя музеями Египта. В их числе — строящиеся в настоящее время Большой Египетский музей и музей Новой административной столицы.

С помощью рентгена было продемонстрировано содержимое одного из саркофагов — мумия мужчины ростом около 165 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Саккаре, древнеегипетском некрополе, расположенном в 30 километрах от Каира, были обнаружены 27 нетронутых саркофагов. Археологи определили, что найденным артефактам более 2500 лет.