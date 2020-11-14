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В Австрии введут локдаун из-за коронавируса на три недели

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© AP\TASS

© AP\TASS

На период с 17 ноября до 6 декабря в Австрии вводится полный локдаун из-за пандемии коронавируса, заявил канцлер республики Себастьян Курц.

По его словам, страна переживает непростые времена.

В связи с этим он обратился к жителям Австрии с настоятельной просьбой ни с кем не встречаться.

«Каждый социальный контакт — это слишком большой риск. Проводите время только со своей семьей», — цитирует Курца ORF.

Канцлер отметил, что система здравоохранения страны может не справиться с нагрузкой без принятия дополнительных мер.

В результате было решено закрыть с 17 ноября почти всю торговую сеть, кроме продуктовых магазинов и аптек. Также не будет работать сфера услуг, а школы перейдут на дистанционное обучение. Работодателей обязали перевести на удаленный режим максимальное число сотрудников.

Как пишет издание, данные ограничения являются дополнением к мерам, принятым 3 ноября. Сейчас в Австрии запрещено выходить из дома с 20:00 до 6:00.

По данным Worldometer, число случаев COVID-19 составляет в Австрии 198 291, а количество летальных исходов — 1746.

По подсчетам американского университета Джонса Хопкинса, на утро 14 ноября число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило 53 миллиона, увеличившись за минувшие сутки на рекордные 638,16 тысячи. Количество умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 миллиона 302 тысяч человек.

В России за сутки выявлено 22 702 случая заражения коронавирусной инфекцией. Число летальных исходов составило 391. Общее число инфицированных приближается к двум миллионам и на сегодня составляет 1 903 253. С начала эпидемии скончались 32 834 человека.

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