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В Госдуме разъяснили, кого следует считать иностранными агентами

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Дмитрий Саблин © Николай Галкин/ТАСС

Дмитрий Саблин © Николай Галкин/ТАСС

Иностранными агентами должны считаться те, кто работает против интересов страны, а также влияет на формирование общественного мнения в интересах и при финансовой поддержке других государств.

Такое мнение высказал депутат Госдумы Дмитрий Саблин, комментируя обращение Общественной палаты РФ в Минюст с просьбой подготовить поправки в законодательство для усиления контроля за иностранным финансированием некоммерческих организаций.

По его словам, в мире мало найдется стран, где можно открыто работать против интересов своего государства.

«И учитывая, что наши либералы без устали призывают нас равняться на опыт так называемых цивилизованных стран, можно в данном случае согласиться и назвать вещи своими именами», — заявил Саблин в интервью газете «Взгляд».

Он подчеркнул, что деятельность иностранного агента должна быть прозрачной и четко промаркированной.

Как писал ранее ridus.ru, в ОП РФ полагают, что в последнее время информационно-политическая активность НКО, получающих финансирование из-за рубежа, стремительно возрастает. В этих условиях следует подробнее проанализировать лакуны в российском законодательстве в сфере регулирования деятельности HKO и общественных объединений, позволяющие уйти от государственного контроля за иностранным финансированием, говорится в обращении Общественной палаты в Минюст РФ.

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