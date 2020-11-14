Мясников рассказал, как хитростью ему удалось получить в США диплом врача

Популярный телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников рассказал, как он благодаря своей смекалке получил в США диплом врача.

По его словам, на собеседование в американском госпитале пришли 11 человек.

Поскольку своей очереди ему пришлось ждать довольно долго, он захотел в туалет. Однако, чтобы попасть туда, надо было знать код, так как туалет предназначался только для медперсонала.

Тогда Мясникову пришла в голову мысль подсмотреть, какие цифры набирает на кодовом замке один из врачей.

В итоге эти знания пригодились русскому студенту на собеседовании. Когда проводившего интервью доктора не устроили уровень английского языка и баллы Мясникова, тот привел веский аргумент в свою пользу. «Ну и потом, вам кто нужен, человек, который может теоретизировать, или парень, который соображает? Вот спросите у всех нас код доступа в мужской туалет», — приводит ФАН его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Александр Мясников раскритиковал позицию лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего о необходимости двухнедельного карантина. Доктор назвал эти меры бессмысленными. Комментируя слова политика о том, что, если в стране не объявить карантин, умрут 300 тысяч человек, врач отметил, что «простая математика и здравый смысл не может замещать медицинских знаний и знаний распространения инфекционного процесса».