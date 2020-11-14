Найдена еще одна причина, из-за чего дети переносят COVID-19 легко

Американские исследователи из Университета Вандербильта определили ключевой фактор, почему дети реже заболевают COVID-19 и легче его переносят.

Чтобы это выяснить, специалисты еще раз исследовали путь попадания вируса в организм. Известно, что после того, как вирусная частица попадает в легкие, белковые шипы прикрепляются к ACE2, рецептору на поверхности определенных клеток легких.

Далее клеточный фермент под названием TMPRSS2 расщепляет спайковый белок, позволяя вирусу слиться с клеточной мембраной и проникнуть в клетку. Оказавшись внутри, вирус копирует и захватывает генетический механизм клетки.

В новом исследовании ученые задались вопросом, имеет ли TMPRSS2 какое-то отношение к тому, насколько тяжело протекает заболевание. Также специалисты хотели выяснить, как ведет себя фермент в легких детей и пенсионеров.

Ученые проанализировали данные о развитии легких у мышей с использованием метода, называемого одноклеточным РНК-секвенированием. Этот метод позволяет обнаружить экспрессию генов в отдельных клетках тканей, например, в легких.

Таким образом, исследователи смогли проследить экспрессию генов, которые, как известно, участвуют в реакции организма на COVID-19. Они обнаружили, что TMPRSS2 действительно играет большую роль в определении того, как будет развиваться заболевание.

Далее авторы работы проанализировали образцы легких человека, собранные от доноров разного возраста, и подтвердили сходную траекторию экспрессии TMPRSS2 с тем, что они обнаружили у мышей.

Мы обнаружили, что экспрессия TMPRSS2 значительно повышается с возрастом, и мы видим это на уровне гена и на уровне белка. Мы видим гораздо больший уровень фермента TMPRSS2 у пожилых людей, как у людей, так и у мышей, — говорят ученые.

Авторы исследования напомнили, что TMPRSS2 — это давно известный фермент. Например, TMPRSS2 играет ключевую роль в развитии рака предстательной железы. Препараты, блокирующие фермент и одобренные для лечения прогрессирующего рака предстательной железы, в настоящее время проходят клинические испытания в качестве потенциальных методов лечения COVID-19.

Специалисты пришли к выводу, что небольшой уровень фермента TMPRSS2 у молодых людей мешает вирусу проникнуть в организм. А если это случается, то ребенок получает меньшую дозу вируса, чем получил бы пожилой человек.