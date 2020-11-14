«Это не мусор»: учителя о важности сбора макулатуры

Российских школьников активно привлекают к сдачи макулатуры. Последнее время идея раздельного сбора мусора становится все популярнее, что не может не радовать.

Макулатура — это отходы бумаги и картона, которые можно вторично использовать после переработки, например, для изготовления туалетной или упаковочной бумаги. Многие даже не задумываются, что львиная доля мусора — это бумага в виде самых разных пакетов, коробок и упаковок.

Привычка вдумчиво и бережно относиться к экологии должна закладываться еще в школе, через регулярные практики, совместную работу школы, педагогов, родителей и детей. Возможность собрать и вместе отдать на переработку макулатуру — это возможность и очистить пространство, и сформировать грамотное отношение к потреблению, — прокомментировала ridus.ru значимость акции директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова.

Завтра, 15 ноября, отмечается международный день вторичной переработки, поэтому учителя и экологи еще раз напоминают, что использованная бумага — это не мусор.

Акции сбора старой, ненужной бумаги сегодня проводятся в основном в учебных заведениях. Эта акция не нова, и ее помнят еще советские школьники. Но мало кто задумывается, а зачем собирать бумагу?

Экологи поясняют, что собранная и переработанная бумага и картон идет на производство как новой бумаги, так и различных товаров, например, тары, пакетов и книг. Вместо того, чтобы уничтожать деревья, можно использовать переработанное сырье.



В этом году группа компаний «Просвещение» и сервис Ubirator, приглашают учителей, школьников и их родителей принять участие в акции по сбору и вывозу макулатуры. Сейчас практически во всех школах могут оказаться исписанные тетради, классные журналы, старые издания, которым можно дать вторую жизнь и таким образом спасти от гибели тысячи деревьев.



Вся собранная макулатура не окажется на мусорных полигонах, а будет отдана в переработку с учетом всех правил рециклинга.