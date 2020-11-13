Путин одобрил идею предоставить «Сириусу» статус федеральной территории

Президент России Владимир Путин заявил, что считает правильным воспользоваться новым положением Конституции РФ и предоставить «Сириусу» статус федеральной территории.

Глава государства отметил, что такой статус предполагает экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством.

Выступая на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех», российский лидер напомнил, что по его просьбе соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

«Я прошу правительство своевременно подготовить все необходимые правовые акты для функционирования, в том числе в переходный период, федеральной территории „Сириус“, а также обеспечить экономическую основу ее деятельности», — цитирует Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что «все решения должны вступать в силу уже со следующего, 2021 года».

По словам президента, в Имеретинской долине будут создаваться продукты, технические и другие решения, которых не существовало прежде. Поэтому потребуются регуляторные правила, правовая и нормативная база для изобретений и внедрения принципиально новых технологий, а также эффективные механизмы управления, которые позволят принимать оперативные решения, реализовывать проекты развития «Сириуса» и привлекать к участию в исследованиях вузы, научные центры и компании по всей стране.

Ранее сообщалось, что первая федеральная территория, которая получит название «Сириус» и будет располагаться в Краснодарском крае, протянется от Имеретинской бухты на черноморском побережье Сочи до абхазской границы.

Руководить «Сириусом» будут совет, глава и администрация. Главу будет избирать совет на пять лет по представлению президента России. Совет будет состоять из 17 человек: девять из них будут избирать местные жители, троих — назначать президент, еще троих — федеральное правительство и одного — краснодарский губернатор, семнадцатым членом совета будет сам глава «Сириуса».