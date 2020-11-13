Жительницу Урала с COVID-19 оштрафовали за отказ от госпитализации

Дважды отказавшуюся от госпитализации жительницу Байкаловского района Свердловской области оштрафовали на 25 тысяч рублей, поскольку ее действия повлекли за собой причинение вреда здоровью родственников.

Несмотря на постановление главного санитарного врача, заболевшая коронавирусом женщина отказалась от обязательной госпитализации, хотя вместе с ней проживают двое несовершеннолетних детей и мать в возрасте старше 80 лет.

Позже стало известно о положительных результатах исследования на COVID-19 уже у матери ранее заболевшей гражданки и несовершеннолетнего ребенка, однако от повторной госпитализации она вновь отказалась.

«Таким образом, женщина подвергла опасности и заболеванию иных членов своей семьи», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В качестве наказания Байкаловский районный суд назначил ей штраф в размере 25 тысяч рублей.

Как писал ранее ridus.ru, Минздрав России обновил правила лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, включив в них бытовые условия. Теперь лечение на дому запрещено в случаях, когда пациенты живут с пожилыми родственниками или не имеют отдельной от других членов семьи комнаты.

Также сообщалось, как с большим трудом приходится заболевшим коронавирусом россиянам «выбивать» себе госпитализацию в стационар, сталкиваясь с отказами со стороны врачей.

