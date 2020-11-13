Россия выдвинула на «Оскар» фильм о расстреле рабочих в Новочеркасске
- 13 ноября 2020, 16:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинута Россией на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
В основу сюжета положены трагические события 1962 года в Новочеркасске. В результате разгона мирной демонстрации рабочих, объявивших забастовку из-за повышения цен, были убиты 26 человек.
О выдвижении картины Кончаловского на премию Американской киноакадемии сообщил ТАСС председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
Ранее эта лента была удостоена Специального приза жюри 77-го Венецианского кинофестиваля.
В российский прокат картина вышла 12 ноября.
«Дорогие товарищи!» — не первый фильм Кончаловского, выдвинутый на «Оскар» от России. В 2016 году в шорт-лист претендентов на эту награду попала лента «Рай», однако в итоге она не была номинирована.
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