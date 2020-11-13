Гиперопека и дистанционка: педагог о самых частых конфликтах на карантине
- 13 ноября 2020, 13:53
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Пандемия коронавируса и самоизоляция негативно сказались на психологическом состоянии многих из нас. Круглосуточное заточение дома вместе с детьми и переживания за здоровье близких подливают масла в огонь.
«Ридус» пообщался с психологами и педагогами, которые рассказали, какие конфликтные ситуации чаще всего возникали между родителями и детьми во время карантина.
Самым стрессовым событием для взрослых и детей стало дистанционное обучение. Онлайн-учеба в период пандемии требует повышения ответственности родителей за процесс обучения детей. Дистанционное обучение создает иллюзию большего количества времени, дети перестают ценить его, поздно приступают к выполнению домашних заданий, пропускают обеды и ужины, меньше двигаются. В такой ситуации неизбежны конфликты родителей и детей. Гиперопека со стороны родителей и непослушание детей приводят к появлению дополнительного стресса, — рассказала ridus.ru кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Роза Андрианова.
В этой ситуации родителям следует переместить акцент на соблюдение режима дня, а также обеспечение полноценного питания. При традиционном обучении дети все время находятся в режиме, поэтому, находясь дома, крайне важно его соблюдать, советует педагог.
В выходные дни — стараться вместе с детьми качественно проводить время, играть в настольные игры, смотреть любимые фильмы и выбираться на прогулки. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности.
Нельзя полностью дистанцироваться от детских проблем и показывать своё равнодушие. Тёплое отношение, мягкая забота, любимая еда для ребёнка важны в этот непростой для него период. Необходимо создать комфортную среду, но при этом ненавязчиво держать руку на пульсе и не копить проблемы. Дети могут не показывать этого, но период пандемии все равно является стрессовым для них, — считает эксперт.
Конфликтовать нужно правильно
Психологи отмечают, что в отношениях конфликты неизбежны, и это нормально. Но если научиться работать с конфликтами, стараться контролировать свое поведения и сводить ссоры к более продуктивной дискуссии, то можно говорить о том, что конфликт — это не столько проблема, сколько ресурс для того, чтобы научиться эффективно решать спорные ситуации.
Задача родителей — объяснить ребенку, что не стоит бояться конфликтов, но также нужно уважительно относиться к чужому мнению и личному пространству, поддерживать с детьми доверительные отношения, чтобы они не боялись прийти к родителям за советом или помощью. Очень важно, чтобы ребенок не был инициатором конфликтов. Необходимо объяснять, что они могут быть, но не нужно создавать их искусственно. Важно вести диалог так, чтобы ребенок не боялся к вам приходить. Да, вы должны дать ему вектор, но ни в коем случае не делать его виноватым, — пояснила ridus.ru и. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.
Войти через социальные сети: