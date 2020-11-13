Гиперопека и дистанционка: педагог о самых частых конфликтах на карантине

Пандемия коронавируса и самоизоляция негативно сказались на психологическом состоянии многих из нас. Круглосуточное заточение дома вместе с детьми и переживания за здоровье близких подливают масла в огонь.

«Ридус» пообщался с психологами и педагогами, которые рассказали, какие конфликтные ситуации чаще всего возникали между родителями и детьми во время карантина.

Самым стрессовым событием для взрослых и детей стало дистанционное обучение. Онлайн-учеба в период пандемии требует повышения ответственности родителей за процесс обучения детей. Дистанционное обучение создает иллюзию большего количества времени, дети перестают ценить его, поздно приступают к выполнению домашних заданий, пропускают обеды и ужины, меньше двигаются. В такой ситуации неизбежны конфликты родителей и детей. Гиперопека со стороны родителей и непослушание детей приводят к появлению дополнительного стресса, — рассказала ridus.ru кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Роза Андрианова.

В этой ситуации родителям следует переместить акцент на соблюдение режима дня, а также обеспечение полноценного питания. При традиционном обучении дети все время находятся в режиме, поэтому, находясь дома, крайне важно его соблюдать, советует педагог.

В выходные дни — стараться вместе с детьми качественно проводить время, играть в настольные игры, смотреть любимые фильмы и выбираться на прогулки. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности.



Нельзя полностью дистанцироваться от детских проблем и показывать своё равнодушие. Тёплое отношение, мягкая забота, любимая еда для ребёнка важны в этот непростой для него период. Необходимо создать комфортную среду, но при этом ненавязчиво держать руку на пульсе и не копить проблемы. Дети могут не показывать этого, но период пандемии все равно является стрессовым для них, — считает эксперт.

Конфликтовать нужно правильно

Психологи отмечают, что в отношениях конфликты неизбежны, и это нормально. Но если научиться работать с конфликтами, стараться контролировать свое поведения и сводить ссоры к более продуктивной дискуссии, то можно говорить о том, что конфликт — это не столько проблема, сколько ресурс для того, чтобы научиться эффективно решать спорные ситуации.

