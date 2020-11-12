Стало известно, когда в России начнут автоматическую диагностику автодорог

Передвижную лабораторию автоматической непрерывной диагностики автомобильных дорог впервые запустят в России ранней весной 2021 года.

Как сообщил гендиректор Российского дорожного научно-исследовательского института («РосдорНИИ») Алексей Варятченко, «Эскандор» будет проводить анализ качества полотна федеральных и региональных трасс.

В первую очередь охватят Астраханскую и Ростовскую области, поскольку там раньше начинается дорожный сезон.

В ходе презентации, проходившей на форуме «Сильные идеи для нового времени», Варятченко отметил, что лаборатория создана по заказу «РосдорНИИ» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На данный момент в мире существует всего 20 подобных лабораторий. Производством российского автопоезда займется компания «Спецмаш-Диагностика» на заводе в Санкт-Петербурге.

«В отличие от других передвижных дорожных лабораторий, эта специализированная машина проводит экспресс-оценку дорожного покрытия в безостановочном режиме», — цитирует Варятченко газета «Известия».

По его словам, максимальная скорость, при которой возможно проведение обследований, может достигать 80 км/час. «То есть „Эскандор“ будет двигаться со скоростью транспортного потока, ему не придется останавливаться и создавать помехи на дороге», — приводит издание слова гендиректора «РосдорНИИ».

Как писал ранее ridus.ru, в Казани появился художественный фильм о разбитой дороге. Местные жители назвали его «150 метров позора» и рассказали, с какими проблемами они столкнулись из-за некачественного дорожного покрытия.