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Стало известно, когда в России начнут автоматическую диагностику автодорог

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© rosdornii.ru

© rosdornii.ru

Передвижную лабораторию автоматической непрерывной диагностики автомобильных дорог впервые запустят в России ранней весной 2021 года.

Как сообщил гендиректор Российского дорожного научно-исследовательского института («РосдорНИИ») Алексей Варятченко, «Эскандор» будет проводить анализ качества полотна федеральных и региональных трасс.

В первую очередь охватят Астраханскую и Ростовскую области, поскольку там раньше начинается дорожный сезон.

В ходе презентации, проходившей на форуме «Сильные идеи для нового времени», Варятченко отметил, что лаборатория создана по заказу «РосдорНИИ» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На данный момент в мире существует всего 20 подобных лабораторий. Производством российского автопоезда займется компания «Спецмаш-Диагностика» на заводе в Санкт-Петербурге.

«В отличие от других передвижных дорожных лабораторий, эта специализированная машина проводит экспресс-оценку дорожного покрытия в безостановочном режиме», — цитирует Варятченко газета «Известия».

По его словам, максимальная скорость, при которой возможно проведение обследований, может достигать 80 км/час. «То есть „Эскандор“ будет двигаться со скоростью транспортного потока, ему не придется останавливаться и создавать помехи на дороге», — приводит издание слова гендиректора «РосдорНИИ».

Как писал ранее ridus.ru, в Казани появился художественный фильм о разбитой дороге. Местные жители назвали его «150 метров позора» и рассказали, с какими проблемами они столкнулись из-за некачественного дорожного покрытия.

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Пост главы поселения решила покинуть уборщица, победившая на выборах

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Ставшая главой поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская решила уволиться «по семейным обстоятельствам».

Она написала заявление 5 ноября и должна отработать до 19 ноября, после чего покинет должность.

На собрании депутатов, на котором рассматривали ее заявление, Удгодскую уговаривали остаться, но осталась непреклоной.

«До выборов исполняющим обязанности главы будет заместитель», — сообщила изданию «Подъём» депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.

Эту информацию подтвердил Mash Виктор Понамарчук, помощник кандидата, которого Удгодская обошла на выборах. Он предположил, что она решила уйти из-за того, что ее вызывали в ведомство по финансово-хозяйственной деятельности, а также начались прокурорские проверки.

По предварительным данным, Удгодской могут отказать в увольнении и заставят работать до марта, чтобы потом уволить за результаты работы.

По словам одного из жителей села, она так и не дождалась обещанной ей помощи. Поэтому и решила уволиться.

Как писал ранее ridus.ru, Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения, до этого несколько лет проработав в местной администрации уборщицей. По ее словам, она участвовала в выборах в качестве подставного кандидата. Об этом ее попросил теперь уже бывший глава поселения Николай Локтев.

В первые дни после выборов Удгодская даже думала отказаться от новой должности, так как не представляла себе, как управлять поселением.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала ему о победе Удгодской, отметив, что это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Путин на это ответил, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

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