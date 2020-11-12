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Названа дата возобновления рейсов «Аэрофлота» на Кипр

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© pixabay.com

© pixabay.com

С 22 ноября должно возобновится авиасообщение между Россией и Кипром.

Еженедельные полеты из Москвы в Ларнаку запланировала авиакомпания «Аэрофлот».

Как сообщило посольство РФ в Никосии, рейсы будут выполняться по воскресеньям, продажа билетов открыта на официальном сайте авиакомпании.

«Вылет рейса SU2072 из Москвы в 09:50, обратного рейса SU2073 из Ларнаки — 13:50», — уточняется в сообщении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

© pixabay.com

© pixabay.com

Посольство также обратило внимание на то, что «правила въезда на территорию Российской Федерации и на территорию Республики Кипр остаются без изменений». С правилами въезда в РФ можно ознакомиться на сайте посольства.

Кроме того, российские туристы не смогут посещать Кипр сразу после возобновления авиарейсов. В республику смогут прилетать только граждане Кипра, члены семей, лица, имеющие вид на жительство и дипломаты, уточнили ТАСС в посольстве.

Авиасообщение между Россией и Кипром было прекращено 21 марта из-за пандемии коронавируса. С 9 июня совершались только вывозные пассажирские рейсы.

Ранее были названы даты возобновления полетов из РФ в Сербию, Японию и на Кубу.

Напомним, в настоящее время из России можно также улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Молдову, на Мальдивы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 20 сентября постановление о разрешении рейсов еще в четыре страны — Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Южную Корею. К Новому году Россия может открыть полеты еще по двум туристическим направлениям — в Доминиканскую республику и на китайский остров Хайнань.

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Пост главы поселения решила покинуть уборщица, победившая на выборах

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Ставшая главой поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская решила уволиться «по семейным обстоятельствам».

Она написала заявление 5 ноября и должна отработать до 19 ноября, после чего покинет должность.

На собрании депутатов, на котором рассматривали ее заявление, Удгодскую уговаривали остаться, но осталась непреклоной.

«До выборов исполняющим обязанности главы будет заместитель», — сообщила изданию «Подъём» депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.

Эту информацию подтвердил Mash Виктор Понамарчук, помощник кандидата, которого Удгодская обошла на выборах. Он предположил, что она решила уйти из-за того, что ее вызывали в ведомство по финансово-хозяйственной деятельности, а также начались прокурорские проверки.

По предварительным данным, Удгодской могут отказать в увольнении и заставят работать до марта, чтобы потом уволить за результаты работы.

По словам одного из жителей села, она так и не дождалась обещанной ей помощи. Поэтому и решила уволиться.

Как писал ранее ridus.ru, Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения, до этого несколько лет проработав в местной администрации уборщицей. По ее словам, она участвовала в выборах в качестве подставного кандидата. Об этом ее попросил теперь уже бывший глава поселения Николай Локтев.

В первые дни после выборов Удгодская даже думала отказаться от новой должности, так как не представляла себе, как управлять поселением.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала ему о победе Удгодской, отметив, что это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Путин на это ответил, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

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