Названа дата возобновления рейсов «Аэрофлота» на Кипр

С 22 ноября должно возобновится авиасообщение между Россией и Кипром.

Еженедельные полеты из Москвы в Ларнаку запланировала авиакомпания «Аэрофлот».

Как сообщило посольство РФ в Никосии, рейсы будут выполняться по воскресеньям, продажа билетов открыта на официальном сайте авиакомпании.

«Вылет рейса SU2072 из Москвы в 09:50, обратного рейса SU2073 из Ларнаки — 13:50», — уточняется в сообщении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

Посольство также обратило внимание на то, что «правила въезда на территорию Российской Федерации и на территорию Республики Кипр остаются без изменений». С правилами въезда в РФ можно ознакомиться на сайте посольства.

Кроме того, российские туристы не смогут посещать Кипр сразу после возобновления авиарейсов. В республику смогут прилетать только граждане Кипра, члены семей, лица, имеющие вид на жительство и дипломаты, уточнили ТАСС в посольстве.

Авиасообщение между Россией и Кипром было прекращено 21 марта из-за пандемии коронавируса. С 9 июня совершались только вывозные пассажирские рейсы.



Ранее были названы даты возобновления полетов из РФ в Сербию, Японию и на Кубу.

Напомним, в настоящее время из России можно также улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Молдову, на Мальдивы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 20 сентября постановление о разрешении рейсов еще в четыре страны — Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Южную Корею. К Новому году Россия может открыть полеты еще по двум туристическим направлениям — в Доминиканскую республику и на китайский остров Хайнань.