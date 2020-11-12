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Четверо детей получили ожоги из-за прорыва трубы ГВС в Подмосковье

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© youtube.com

© youtube.com

В подмосковном Дзержинском четверо детей получили ожоги в результате прорыва трубы горячего водоснабжения.

Инцидент произошел на улице Томилинская.

Из-за прорыва трубы ГВС горячая вода разлилась на проезжую часть.

«Четверо детей 10—12 лет переходили дорогу и получили термические ожоги», — сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС России.

Пострадавшие были доставлены в Люберецкий ожоговый центр.

По данным «112», детей ошпарило паром, вырвавшимся из-под земли, напротив школы искусств. В результате ожоги разной степени тяжести получили четыре девочки: 10-летняя Алина С., 11-летняя Алина К., а также 12-летние Дарья З. и Дарья Ш.

Опубликовано видео с места происшествия.

Как сообщает паблик, прорыв пара произошел около 14:00, ремонтники смогли снизить давление в 14:30 и еще через полчаса перекрыли трубу.

По словам источника в экстренных службах, причиной выброса кипятка мог стать гидроудар. Также рассматриваются и другие версии, в том числе износ трубы и технологические нарушения.

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Пост главы поселения решила покинуть уборщица, победившая на выборах

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Ставшая главой поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская решила уволиться «по семейным обстоятельствам».

Она написала заявление 5 ноября и должна отработать до 19 ноября, после чего покинет должность.

На собрании депутатов, на котором рассматривали ее заявление, Удгодскую уговаривали остаться, но осталась непреклоной.

«До выборов исполняющим обязанности главы будет заместитель», — сообщила изданию «Подъём» депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.

Эту информацию подтвердил Mash Виктор Понамарчук, помощник кандидата, которого Удгодская обошла на выборах. Он предположил, что она решила уйти из-за того, что ее вызывали в ведомство по финансово-хозяйственной деятельности, а также начались прокурорские проверки.

По предварительным данным, Удгодской могут отказать в увольнении и заставят работать до марта, чтобы потом уволить за результаты работы.

По словам одного из жителей села, она так и не дождалась обещанной ей помощи. Поэтому и решила уволиться.

Как писал ранее ridus.ru, Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения, до этого несколько лет проработав в местной администрации уборщицей. По ее словам, она участвовала в выборах в качестве подставного кандидата. Об этом ее попросил теперь уже бывший глава поселения Николай Локтев.

В первые дни после выборов Удгодская даже думала отказаться от новой должности, так как не представляла себе, как управлять поселением.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала ему о победе Удгодской, отметив, что это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Путин на это ответил, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

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