Четверо детей получили ожоги из-за прорыва трубы ГВС в Подмосковье
- 12 ноября 2020, 16:32
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В подмосковном Дзержинском четверо детей получили ожоги в результате прорыва трубы горячего водоснабжения.
Инцидент произошел на улице Томилинская.
Из-за прорыва трубы ГВС горячая вода разлилась на проезжую часть.
«Четверо детей 10—12 лет переходили дорогу и получили термические ожоги», — сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС России.
Пострадавшие были доставлены в Люберецкий ожоговый центр.
По данным «112», детей ошпарило паром, вырвавшимся из-под земли, напротив школы искусств. В результате ожоги разной степени тяжести получили четыре девочки: 10-летняя Алина С., 11-летняя Алина К., а также 12-летние Дарья З. и Дарья Ш.
Опубликовано видео с места происшествия.
Как сообщает паблик, прорыв пара произошел около 14:00, ремонтники смогли снизить давление в 14:30 и еще через полчаса перекрыли трубу.
По словам источника в экстренных службах, причиной выброса кипятка мог стать гидроудар. Также рассматриваются и другие версии, в том числе износ трубы и технологические нарушения.
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