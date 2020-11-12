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Эксперты предсказывают электоральный крах «Справедливой России»

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Почти половина россиян (47%) считают, что партия «Справедливая Россия» не может обеспечить развитие страны. Об этом говорят данные свежего опроса ВЦИОМ.

«Противоположного мнения придерживаются всего лишь 23% россиян. А в том, что партия ориентирована на реальные перемены, уверены только 19% наших сограждан», — рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

Россияне ощущают, что «эсеры» слишком далеки от нужд простого народа, отметил Мамонов. «Для 52% респондентов эта партия абсолютно чужая», — пояснил эксперт.

Со слов Мамонова, интерес к деятельности «Справедливой России» проявляют 26% россиян. С безразличием к «эсерам» относятся 70% граждан РФ.

По мнению политолога Михаила Ковалева, прогнозируемые результаты голосования за «Справедливую Россию» составляют порядка 5%, а то и ниже.

«Сейчас на политическом поле появилось много молодых партий, которые тоже хотят пройти в нижнюю палату парламента, используя тему социальной справедливости. На фоне „эсеров“ они выглядят куда более интересными. Так что „Справедливой России“ предстоит довольно тяжелая конкуренция. При этом представить что-либо новое партия пока не может», — отметил эксперт.

Триумф «эсеров» был в 2011 году, когда они заигрывали с оппозицией, но 2016 году последовала расплата за эту игру. «Справедливая Россия» подверглась жесткой критике за то, что ее представители сначала надели оппозиционные белые ленты, а потом быстро сменили их на георгиевские. Таким образом, избиратели увидели наглядный пример некоего метания из одного лагеря в другой. В итоге «эсеры» потеряли две трети голосов, — подчеркнул Ковалев.

«Рейтинг в 5-6% — это не тот результат, который мог бы указывать на успешное участие в выборах в Госдуму, — добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. — Бездействие „Справедливой России“ и ее бесконечные обещания, не подтвержденные никакими делами, формируют достаточно неустойчивую группу избирателей, которые готовы проголосовать за „эсеров“».

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Пост главы поселения решила покинуть уборщица, победившая на выборах

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Ставшая главой поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская решила уволиться «по семейным обстоятельствам».

Она написала заявление 5 ноября и должна отработать до 19 ноября, после чего покинет должность.

На собрании депутатов, на котором рассматривали ее заявление, Удгодскую уговаривали остаться, но осталась непреклоной.

«До выборов исполняющим обязанности главы будет заместитель», — сообщила изданию «Подъём» депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.

Эту информацию подтвердил Mash Виктор Понамарчук, помощник кандидата, которого Удгодская обошла на выборах. Он предположил, что она решила уйти из-за того, что ее вызывали в ведомство по финансово-хозяйственной деятельности, а также начались прокурорские проверки.

По предварительным данным, Удгодской могут отказать в увольнении и заставят работать до марта, чтобы потом уволить за результаты работы.

По словам одного из жителей села, она так и не дождалась обещанной ей помощи. Поэтому и решила уволиться.

Как писал ранее ridus.ru, Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения, до этого несколько лет проработав в местной администрации уборщицей. По ее словам, она участвовала в выборах в качестве подставного кандидата. Об этом ее попросил теперь уже бывший глава поселения Николай Локтев.

В первые дни после выборов Удгодская даже думала отказаться от новой должности, так как не представляла себе, как управлять поселением.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала ему о победе Удгодской, отметив, что это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Путин на это ответил, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

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