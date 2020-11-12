Эксперты предсказывают электоральный крах «Справедливой России»

Почти половина россиян (47%) считают, что партия «Справедливая Россия» не может обеспечить развитие страны. Об этом говорят данные свежего опроса ВЦИОМ.

«Противоположного мнения придерживаются всего лишь 23% россиян. А в том, что партия ориентирована на реальные перемены, уверены только 19% наших сограждан», — рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

Россияне ощущают, что «эсеры» слишком далеки от нужд простого народа, отметил Мамонов. «Для 52% респондентов эта партия абсолютно чужая», — пояснил эксперт.

Со слов Мамонова, интерес к деятельности «Справедливой России» проявляют 26% россиян. С безразличием к «эсерам» относятся 70% граждан РФ.

По мнению политолога Михаила Ковалева, прогнозируемые результаты голосования за «Справедливую Россию» составляют порядка 5%, а то и ниже.



«Сейчас на политическом поле появилось много молодых партий, которые тоже хотят пройти в нижнюю палату парламента, используя тему социальной справедливости. На фоне „эсеров“ они выглядят куда более интересными. Так что „Справедливой России“ предстоит довольно тяжелая конкуренция. При этом представить что-либо новое партия пока не может», — отметил эксперт.



Триумф «эсеров» был в 2011 году, когда они заигрывали с оппозицией, но 2016 году последовала расплата за эту игру. «Справедливая Россия» подверглась жесткой критике за то, что ее представители сначала надели оппозиционные белые ленты, а потом быстро сменили их на георгиевские. Таким образом, избиратели увидели наглядный пример некоего метания из одного лагеря в другой. В итоге «эсеры» потеряли две трети голосов, — подчеркнул Ковалев.

«Рейтинг в 5-6% — это не тот результат, который мог бы указывать на успешное участие в выборах в Госдуму, — добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. — Бездействие „Справедливой России“ и ее бесконечные обещания, не подтвержденные никакими делами, формируют достаточно неустойчивую группу избирателей, которые готовы проголосовать за „эсеров“».