Баку выразил готовность предоставить армянам Карабаха культурную автономию

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль Оглы заявил о готовности Баку предоставить армянам в Нагорном Карабахе культурную автономию.

По его словам, на данный момент никакого статуса-кво нет.

«Это может быть культурная автономия для армянского населения, которое там живет», — цитирует посла газета «Известия».

Он также отметил, что азербайджанцы, которым пришлось покинуть этот регион, вернутся домой.

Полад Бюльбюль Оглы © Артем Геодакян/ТАСС

Как пишет издание, президент РФ Владимир Путин подписал 12 ноября указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Согласно документу, контроль за обеспечением Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой возложен на ФСБ России.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное решение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и введении в конфликтный регион российских миротворцев. Соглашение было подписано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Войска противоборствующих сторон остаются на занятых позициях.



Около двух тысяч российских военнослужащих, которым предстоит выполнять миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, выдвинулись к месту дислокации. В составе российского контингента: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу составят подразделения Центрального военного округа.

Как ранее сообщил в своем заявлении президент России Владимир Путин, российские наблюдательные посты будут выставлены на линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для управления операцией в районе Степанакерта создается командование российских миротворческих сил.