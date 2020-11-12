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Баку выразил готовность предоставить армянам Карабаха культурную автономию

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© AP Photo/ТАСС

© AP Photo/ТАСС

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль Оглы заявил о готовности Баку предоставить армянам в Нагорном Карабахе культурную автономию.

По его словам, на данный момент никакого статуса-кво нет.

«Это может быть культурная автономия для армянского населения, которое там живет», — цитирует посла газета «Известия».

Он также отметил, что азербайджанцы, которым пришлось покинуть этот регион, вернутся домой.

Полад Бюльбюль Оглы © Артем Геодакян/ТАСС

Полад Бюльбюль Оглы © Артем Геодакян/ТАСС

Как пишет издание, президент РФ Владимир Путин подписал 12 ноября указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Согласно документу, контроль за обеспечением Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой возложен на ФСБ России.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное решение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и введении в конфликтный регион российских миротворцев. Соглашение было подписано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Войска противоборствующих сторон остаются на занятых позициях. 

Около двух тысяч российских военнослужащих, которым предстоит выполнять миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, выдвинулись к месту дислокации. В составе российского контингента: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу составят подразделения Центрального военного округа.

Как ранее сообщил в своем заявлении президент России Владимир Путин, российские наблюдательные посты будут выставлены на линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для управления операцией в районе Степанакерта создается командование российских миротворческих сил.

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Пост главы поселения решила покинуть уборщица, победившая на выборах

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Ставшая главой поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская решила уволиться «по семейным обстоятельствам».

Она написала заявление 5 ноября и должна отработать до 19 ноября, после чего покинет должность.

На собрании депутатов, на котором рассматривали ее заявление, Удгодскую уговаривали остаться, но осталась непреклоной.

«До выборов исполняющим обязанности главы будет заместитель», — сообщила изданию «Подъём» депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.

Эту информацию подтвердил Mash Виктор Понамарчук, помощник кандидата, которого Удгодская обошла на выборах. Он предположил, что она решила уйти из-за того, что ее вызывали в ведомство по финансово-хозяйственной деятельности, а также начались прокурорские проверки.

По предварительным данным, Удгодской могут отказать в увольнении и заставят работать до марта, чтобы потом уволить за результаты работы.

По словам одного из жителей села, она так и не дождалась обещанной ей помощи. Поэтому и решила уволиться.

Как писал ранее ridus.ru, Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения, до этого несколько лет проработав в местной администрации уборщицей. По ее словам, она участвовала в выборах в качестве подставного кандидата. Об этом ее попросил теперь уже бывший глава поселения Николай Локтев.

В первые дни после выборов Удгодская даже думала отказаться от новой должности, так как не представляла себе, как управлять поселением.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала ему о победе Удгодской, отметив, что это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Путин на это ответил, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

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