ЕС отчитался о ситуации с коронавирусом в мире

Европейский союз выразил надежду на то, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в самом начале 2021 года. ЕС предлагает производителям вакцин ускориться, поскольку Италия зарегистрировала более миллиона случаев заболевания, а Великобритания заявила, что число погибших превысило отметку в 50 000 человек.



Директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон заявила, что программа вакцинации точно начнется в первом квартале следующего года, так как вакцины, находящиеся на последних фазах испытания, показывают неплохую эффективность.

Например, в понедельник, 9 ноября, американская фармацевтическая компания Pfizer заявила, что вакцина, которую она разрабатывает совместно с немецкой компанией BioNTech, эффективна на 90 процентов.

Вчера российские специалисты также порадовали хорошей новостью, заявив, что «Спутник V» эффективен на 92 процента. Тем не менее, многие эксперты призывают не радоваться раньше времени, так как ни одна вакцина еще не получила разрешение на массовое применение.

Тем временем в Италии число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом перевалило за миллион, при этом, по официальным данным, погибло почти 43 000 человек. В Великобритании число погибших превысило 50 000 человек после того, как за последние 24 часа было зарегистрировано еще 595 смертельных случаев.

А в Испании число погибших превысило 40 000 человек, а количество зараженных превысило отметку в 1,4 миллиона.

На 12 ноября 2020 в России зафиксировано 1 836 960 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных не изменилось. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 31 593 человека.



По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время клинические испытания проходят около 42 вакцин-кандидатов. Напомним, что в середине июля их было всего 11.

Все свои силы российские ученые направили на изготовление вакцины «Спутник V», которую в настоящее время тестируют на себе около 40 000 добровольцев в 29 медицинских центрах. Также российскую вакцину испытывают в Объединенных Арабских Эмиратах, Венесуэле, Беларуси и других странах.

Но важно понимать, что создание и выпуск вакцины не означает окончание пандемии. От коронавируса умерло огромное количество людей, поэтому представители ЕС заявили о своих намерениях создать новое специальное агентство для подготовки к подобным кризисным ситуациям в будущем.

Член Европейской комиссии (ЕК) по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила, что Брюссель планирует создать Управление по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (HERA) — в 2023 году.