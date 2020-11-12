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ЕС отчитался о ситуации с коронавирусом в мире

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Pixabay.com

© Pixabay.com

Европейский союз выразил надежду на то, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в самом начале 2021 года. ЕС предлагает производителям вакцин ускориться, поскольку Италия зарегистрировала более миллиона случаев заболевания, а Великобритания заявила, что число погибших превысило отметку в 50 000 человек.

Директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон заявила, что программа вакцинации точно начнется в первом квартале следующего года, так как вакцины, находящиеся на последних фазах испытания, показывают неплохую эффективность.

Например, в понедельник, 9 ноября, американская фармацевтическая компания Pfizer заявила, что вакцина, которую она разрабатывает совместно с немецкой компанией BioNTech, эффективна на 90 процентов.

Вчера российские специалисты также порадовали хорошей новостью, заявив, что «Спутник V» эффективен на 92 процента. Тем не менее, многие эксперты призывают не радоваться раньше времени, так как ни одна вакцина еще не получила разрешение на массовое применение.

Тем временем в Италии число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом перевалило за миллион, при этом, по официальным данным, погибло почти 43 000 человек. В Великобритании число погибших превысило 50 000 человек после того, как за последние 24 часа было зарегистрировано еще 595 смертельных случаев.

А в Испании число погибших превысило 40 000 человек, а количество зараженных превысило отметку в 1,4 миллиона.

На 12 ноября 2020 в России зафиксировано 1 836 960 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных не изменилось. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 31 593 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время клинические испытания проходят около 42 вакцин-кандидатов. Напомним, что в середине июля их было всего 11.

Все свои силы российские ученые направили на изготовление вакцины «Спутник V», которую в настоящее время тестируют на себе около 40 000 добровольцев в 29 медицинских центрах. Также российскую вакцину испытывают в Объединенных Арабских Эмиратах, Венесуэле, Беларуси и других странах.

Но важно понимать, что создание и выпуск вакцины не означает окончание пандемии. От коронавируса умерло огромное количество людей, поэтому представители ЕС заявили о своих намерениях создать новое специальное агентство для подготовки к подобным кризисным ситуациям в будущем.

Член Европейской комиссии (ЕК) по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила, что Брюссель планирует создать Управление по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (HERA) — в 2023 году.

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Пост главы поселения решила покинуть уборщица, победившая на выборах

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Ставшая главой поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская решила уволиться «по семейным обстоятельствам».

Она написала заявление 5 ноября и должна отработать до 19 ноября, после чего покинет должность.

На собрании депутатов, на котором рассматривали ее заявление, Удгодскую уговаривали остаться, но осталась непреклоной.

«До выборов исполняющим обязанности главы будет заместитель», — сообщила изданию «Подъём» депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.

Эту информацию подтвердил Mash Виктор Понамарчук, помощник кандидата, которого Удгодская обошла на выборах. Он предположил, что она решила уйти из-за того, что ее вызывали в ведомство по финансово-хозяйственной деятельности, а также начались прокурорские проверки.

По предварительным данным, Удгодской могут отказать в увольнении и заставят работать до марта, чтобы потом уволить за результаты работы.

По словам одного из жителей села, она так и не дождалась обещанной ей помощи. Поэтому и решила уволиться.

Как писал ранее ridus.ru, Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения, до этого несколько лет проработав в местной администрации уборщицей. По ее словам, она участвовала в выборах в качестве подставного кандидата. Об этом ее попросил теперь уже бывший глава поселения Николай Локтев.

В первые дни после выборов Удгодская даже думала отказаться от новой должности, так как не представляла себе, как управлять поселением.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала ему о победе Удгодской, отметив, что это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Путин на это ответил, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

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