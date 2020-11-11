Губернаторы рассказали о ситуации с коронавирусом в регионах

Губернаторы Кемеровской и Кировской областей рассказали о том, как обстоит ситуация с распространением коронавирусной инфекции в их регионах.

По словам главы Кемеровской области Сергея Цивилева, количество заразившихся начало падать. Поэтому на следующей неделе власти региона планируют открыть начальные школы и учебные заведения в «отдельных муниципалитетах», где уровень заболеваемости очень низкий.

Плановая медицинская помощь работает полностью во всех лечебных учреждениях Кемеровской области. Только в поликлиниках мы ввели небольшую корректировку. У нас получилось так, что в пятницу и понедельник в поликлинике большой поток людей, особенно с температурой, с ОРВИ, а потому мы в пятницу и понедельник принимаем только в поликлиниках, которые идут с температурой, ОРВИ и подозрением на COVID, а все остальные — в остальные рабочие дни, — рассказал Цивелев на заседании круглого стола, посвященного работе региональных систем здравоохранения в период пандемии.

Он добавил, что коечный фонд Кузбасса для пациентов с коронавирусом доволен доведен до пяти тысяч мест.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев проинформировал об испытаниях вакцины от коронавируса, которая была разработана Федеральным научным центром имени Чумакова РАН.

«Первые 70 добровольцев выписаны, никаких побочных явлений нет», — сообщил Васильев, отметив, что в ближайшее время будут привиты оставшиеся добровольцы.