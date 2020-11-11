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Во Владимире экс-главу медцентра обвинили в присвоении 80 миллионов рублей

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Следственный комитет России по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении экс-директора ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Ивана Сметанина. Его обвиняют в присвоении более чем 80 миллионов рублей, выделенных в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

В начале года Сметанин намеревался закупить серверное оборудование для нужд возглавляемого им информационно-аналитического центра. Согласно контракту, стоимость оборудования составила около 121 миллиона рублей, однако реальная его цена не превышает 40 миллионов рублей, указано в сообщении пресс-службы СК РФ.

Таким образом, Иван Сметанин причинил ущерб на сумму более 80 миллионов рублей. Сейчас он находится под стражей.

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