NASA начало подготовку к миссии по доставке марсианского грунта на Землю
- 11 ноября 2020, 16:07
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Представители NASA рассказали, как собираются доставить образцы грунта с Марса на Землю. Целью программы Mars Sample Return (MSR) является сбор образцов марсианского грунта и доставка его на Землю для дальнейших исследований.
Если все пойдет по плану, то старт миссии состоится в 2026 году, а марсианский грунт окажется в земной лаборатории только в 2031 году.
На днях в NASA заявили, что подготовка к этой амбициозной миссии уже началась. Это связано с тем, что марсоход «Настойчивость» вместе с другим научным оборудованием уже через три месяца окажется на поверхности Красной планеты.
Одна из основных задач нового ровера — собрать образцы почвы и горных пород, где жизнь могла бы существовать сейчас или в прошлом. Затем с помощью руки-манипулятора марсоход должен собрать грунт и поместить его в несколько пробирок, которые будут дожидаться аппарата ESA, чтобы отправиться на Землю.
Он заберет образцы и передаст их аппарату NASA, который при помощи орбитальной станции ESA Earth Return доставит колбочки в специальной защитной капсуле на Землю.
Нам предстоит многоуровневая операция, в которой будет много стыковок. Такая миссия возможна только с участием нескольких современных космических аппаратов. Одна неудача на любом из этапов может серьезно задержать возвращение марсианских образцов или привести к полному провалу всего проекта, — говорят руководители миссии.
Войти через социальные сети: