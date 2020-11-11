найти ×
   
  • USD
    76.21
  • EUR
    90.05
СохранитьСохранено0
×

004364

NASA начало подготовку к миссии по доставке марсианского грунта на Землю

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Представители NASA рассказали, как собираются доставить образцы грунта с Марса на Землю. Целью программы Mars Sample Return (MSR) является сбор образцов марсианского грунта и доставка его на Землю для дальнейших исследований.

Если все пойдет по плану, то старт миссии состоится в 2026 году, а марсианский грунт окажется в земной лаборатории только в 2031 году.

На днях в NASA заявили, что подготовка к этой амбициозной миссии уже началась. Это связано с тем, что марсоход «Настойчивость» вместе с другим научным оборудованием уже через три месяца окажется на поверхности Красной планеты.

Одна из основных задач нового ровера — собрать образцы почвы и горных пород, где жизнь могла бы существовать сейчас или в прошлом. Затем с помощью руки-манипулятора марсоход должен собрать грунт и поместить его в несколько пробирок, которые будут дожидаться аппарата ESA, чтобы отправиться на Землю.

Он заберет образцы и передаст их аппарату NASA, который при помощи орбитальной станции ESA Earth Return доставит колбочки в специальной защитной капсуле на Землю.

Нам предстоит многоуровневая операция, в которой будет много стыковок. Такая миссия возможна только с участием нескольких современных космических аппаратов. Одна неудача на любом из этапов может серьезно задержать возвращение марсианских образцов или привести к полному провалу всего проекта, — говорят руководители миссии.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
Миссия невыполнима: авантюры котов попали на видео
18020208читать позжечитаю позже
Юмор
«Не ломай кайф»: разборка котов попала на видео
6020499читать позжечитаю позже

главное


Общество
В Британии эффектно снесли бывший полицейский участок

Высотное здание рухнуло после направленного взрыва.

-208156читать позжечитаю позже

Наука и техника
Дети нашли останки ихтиозавра на острове Русский28 октября

Ученые назвали находку очень редкой и ценной.

2018010читать позжечитаю позже