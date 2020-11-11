NASA начало подготовку к миссии по доставке марсианского грунта на Землю

Представители NASA рассказали, как собираются доставить образцы грунта с Марса на Землю. Целью программы Mars Sample Return (MSR) является сбор образцов марсианского грунта и доставка его на Землю для дальнейших исследований.

Если все пойдет по плану, то старт миссии состоится в 2026 году, а марсианский грунт окажется в земной лаборатории только в 2031 году.

На днях в NASA заявили, что подготовка к этой амбициозной миссии уже началась. Это связано с тем, что марсоход «Настойчивость» вместе с другим научным оборудованием уже через три месяца окажется на поверхности Красной планеты.

Одна из основных задач нового ровера — собрать образцы почвы и горных пород, где жизнь могла бы существовать сейчас или в прошлом. Затем с помощью руки-манипулятора марсоход должен собрать грунт и поместить его в несколько пробирок, которые будут дожидаться аппарата ESA, чтобы отправиться на Землю.

Он заберет образцы и передаст их аппарату NASA, который при помощи орбитальной станции ESA Earth Return доставит колбочки в специальной защитной капсуле на Землю.