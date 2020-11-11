Российские ученые создали систему накопления электроэнергии для Арктики

Команда российских ученых из Инжинирингового центра «Компьютерное моделирование и инжиниринг в области энергетики и энергетического машиностроения» разработала установку накопления энергии для Арктики и районов Крайнего Севера.

С помощью новой станции можно будет поддерживать автономную работу жилых домов и предприятий нефтегазовой промышленности на протяжении двух суток.

Установка накопления электроэнергии имеет мощность 300 кВт и может обеспечивать в среднем до двух суток полноценной работы, что очень важно для районов на Крайнем Севере, где погода может быть очень непредсказуемой. Устройство представляет собой систему размером в шесть кубических метров, состоящую из литиево-ионных аккумуляторных батарей и программно-аппаратного комплекса. Внедрение технологий накопления энергии является общемировым трендом в рамках мировой концепции энергоперехода на низкоуглеродную энергетику, — пояснил ridus.ru директор Инжинирингового центра «Компьютерное моделирование и инжиниринг в области энергетики и энергетического машиностроения» Ринат Мисбахов.

Казанские специалисты надеются, что разработка позволит повысить доступность, экономичность и надежность электроснабжения удаленных локальных объектов российской Арктики, а также выстроить энергетическую инфраструктуру макрорегиона на основе «зеленой» генерации.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию ridus.ru, энергоустановка довольно-таки мобильна, поэтому ее можно быстро развернуть на объекте.



Ее уникальность заключается в алгоритмах управления потоками генерирующих и потребляемых мощностей, реализованных в виде специализированного программного обеспечения, методиках подбора и комплектации оборудования в зависимости от параметров потребителя и режимов его работы.

Систему накопления энергии можно подключить для подзарядки и передачи питания к любой электросети. Новая разработка позволит снизить зависимость Крайнего Севера от таких «грязных» источников энергии, как нефтепродукты, повысит автономность объектов, потребляющих энергию, и снизит объемы «северного завоза» — ежегодных поставок нефтепродуктов в районы Заполярья в преддверии зимнего сезона.

Годовая экономия предприятия, пользующегося новым накопителем энергии, может составлять до 360 миллионов рублей.