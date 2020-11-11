Как заставить IT-корпорации отвечать перед российским законом

Три миллиарда человек во всем мире являются активными пользователями социальных сетей. Это около 40% от общего числа населения планеты. В среднем люди тратят на соцсети два часа в день. Они читают новости, публикуют различные заметки, обмениваются фотографиями и общаются с друзьями.

Социальные сети — это очень удобно. Но зачастую они становятся источником деструктивного контента, который может негативно сказаться на психике человека. Это обусловлено тем, что онлайн-площадки далеко не всегда уделяют должное внимание модерации контента.



В целях создания безопасной онлайн-среды Россия, как и многие другие государства, разрабатывает меры по ужесточению ответственности за распространение деструктивного контента. Сейчас в нашей стране рассматривается законопроект о введении административных штрафов для владельцев сайтов, которые не хотят удалять опасные материалы по требованию Роскомнадзора. Однако вряд ли этот закон окажет воздействие на транснациональные IT-корпорации. Дело в том, что в России до сих пор нет официальных представительств цифровых гигантов. Таким образом, зарубежные IT-корпорации не несут никакой ответственности перед российским законодательством.

«У каждой социальной сети есть собственные правила. Зачастую они довольно размытые, а еще эти правила принимаются исключительно в пользу онлайн-площадки. Мы неоднократно наблюдали ситуацию, когда соцсети блокировали вполне приемлемые материалы, руководствуясь какими-то собственными соображениями, и не блокировали действительно деструктивный контент. Например, модераторы YouTube ограничили доступ к фильму Александра Рогаткина „Беслан“, хотя ничего противоправного в этой картине нет, а вот в отношении скандальной видеозаписи с футболистом сборной России по футболу Артемом Дзюбой, имеющей непристойный характер, никаких мер принято не было. По сей день это видео можно найти на YouTube в свободном доступе», — рассказал в интервью ridus.ru председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев.

Чтобы подобных ситуаций не возникало, государство должно иметь набор инструментов для воздействия на социальные сети. Необходим диалог между IT-корпорациями и властями. Для этого IT-компаниям нужно зарегистрировать в России свои представительства или дочерние предприятия, чтобы государству было с кем взаимодействовать надлежащим образом. Без таких представительств невозможно воздействовать на IT-гигантов, — добавил эксперт.

В Турции, кстати, наблюдается похожая ситуация. Так, в начале ноября турецкие власти оштрафовали Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube и TikTok на десять миллионов лир за отказ открывать представительства в республике. Если в течение 30 дней после вынесения штрафа соцсети не уведомят об открытии представительств, то они будут оштрафованы вновь, но уже на 30 миллионов лир. А если штрафы и на этот раз не подействуют, то турки ограничат для этих платформ пропускную способность интернет-трафика на 50%.



Конечно, для России будет полезно изучить опыт Турции, но полностью копировать турецкое законодательство не стоит, считает Журавлев.



«Если IT-гиганты не хотят открывать свои представительства и при этом нарушают российское законодательство, то мы, безусловно, обязаны вводить против них штрафы, в том числе и оборотные. Компании зарабатывают огромные деньги на рекламе, поэтому штрафы должны быть для них ощутимыми. При этом ответственность могут нести не только онлайн-платформы, но и банки, через которые осуществляются платежи за размещаемую на иностранных ресурсах рекламу. Кроме того, необходимо принять некий унифицированный свод правил. Такой документ поможет оперативно блокировать деструктивный контент и позволит пользователям быстро подавать аппеляцию, если соцсеть необоснованно что-то блокирует», — отметил представитель АЮР.

А вот технические меры против тех или иных социальных сетей нужно вводить в самый последний момент, когда соцсети уже категорически отказываются идти на контакт. Для начала, я думаю, можно запретить публикацию приложений в маркетплейсах. Если это не срабатывает, то стоит рассмотреть возможность последовательного замедления трафика. Но перед этим надо провести тестирование данной меры, чтобы не повторилась история с блокировкой мессенджера Telegram, — заключил Александр Журавлев.

Ранее член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина предложила отстаивать цифровые права россиян в международных судах.

«В других отраслях экономики Россия достаточно часто обращается к международной Фемиде. И многие иски, кстати, выигрываются. Мне кажется, наша страна обязана распространить эту практику и на IT-отрасль», — сказала Мизулина.