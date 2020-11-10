Нескончаемые пожары могут лишить Бразилию помощи крупных инвесторов

Последние несколько лет в Бразилии не прекращаются лесные пожары, что приводит к резкому росту выбросов углекислого газа. Выбросы подскочили на 10% в 2019-м — в первый год пребывания Болсонару на посту президента.

До этого почти десять лет лесные пожары в Бразилии были под контролем, напоминают эксперты. Последние данные говорят о том, что выбросы углекислого газа увеличатся до 20% в 2020 году, даже если пандемия сократит количество СО2, производимого транспортом и промышленной деятельностью по всему миру.

Это значительный рост, который снова уводит Бразилию в сторону от глобальной тенденции. Страна не справляется с задачей сохранения Амазонки. Это в основном связано с вырубкой лесов. Бразилия, к сожалению, все дальше отходит от целей Парижского соглашения, — заявил Тассу Азеведу, бывший начальник бразильской Лесной службы.

Удивительно, но власти Бразилии игнорируют эту проблему и стараются не реагировать на всеобщее возмущение. За последние два года пожары, число которых растет, уничтожило участки тропических лесов Амазонки и заболоченной территории заповедника Пантанал.

В июне 2020 года группа крупных инвесторов, владеющих активами на сумму около 3,7 триллиона долларов, направила письмо бразильскому правительству с угрозой вывода средств из страны, если экологические показатели не улучшатся.

С тех пор правительство изменило свою стратегию и теперь призывает инвесторов помочь Амазонке. Бразильские чиновники во главе с вице-президентом Амилтоном Моураном также прикладывают усилия, чтобы убедить мир, что Бразилия заботится об окружающей среде.

По данным Observatorio do Clima, Бразилия входит в число крупнейших источников выброса углекислого газа в мире после Китая, США, России, Индии и Европейского Союза. В прошлом году 44% выбросов страны стали следствием вырубки лесов, а 28% — сельскохозяйственной деятельности. Бразильцы произвели 10,4 тонны СО2 на душу населения в 2019 году, тогда как среднемировой показатель — 7,1 тонны.