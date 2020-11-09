Оппозиционные силы Армении потребовали отставки Пашиняна

В связи с тяжелой ситуацией в Нагорном Карабахе 17 оппозиционных партий Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны.

В совместном заявлении оппозиционные силы возложили на Пашиняна ответственность за создавшуюся катастрофическую ситуацию и потребовали его добровольного отстранения с целью предотвращения необратимых потерь.

«Требуем безотлагательного создания нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы», — приводит текст заявления «Интерфакс».

В нем также выражается уверенность в том, что «в новой ситуации несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ смогут обеспечить победоносный прорыв на поле боя».

Ранее власти НКР признали потерю контроля над городом Шуши и сообщили о приближении азербайджанской армии к Степанакерту.

Накануне Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении несут большие потери на Ходжавендском направлении фронта в зоне боевых действий в Карабахе. В ведомстве утверждают, что в результате наступательной операции азербайджанская армия нанесла противнику тяжелые удары. В частности, потери в личном составе и военной технике понесли 2-й и 4-й батальоны 2-го мотострелкового полка ВС Армении.