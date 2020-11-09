найти ×
   
  • USD
    76.95
  • EUR
    91.50
СохранитьСохранено0
×

003714

Оппозиционные силы Армении потребовали отставки Пашиняна

Small f1a6d446e0
© EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

© EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

В связи с тяжелой ситуацией в Нагорном Карабахе 17 оппозиционных партий Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны.

В совместном заявлении оппозиционные силы возложили на Пашиняна ответственность за создавшуюся катастрофическую ситуацию и потребовали его добровольного отстранения с целью предотвращения необратимых потерь.

«Требуем безотлагательного создания нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы», — приводит текст заявления «Интерфакс».

В нем также выражается уверенность в том, что «в новой ситуации несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ смогут обеспечить победоносный прорыв на поле боя».

Ранее власти НКР признали потерю контроля над городом Шуши и сообщили о приближении азербайджанской армии к Степанакерту.

Накануне Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении несут большие потери на Ходжавендском направлении фронта в зоне боевых действий в Карабахе. В ведомстве утверждают, что в результате наступательной операции азербайджанская армия нанесла противнику тяжелые удары. В частности, потери в личном составе и военной технике понесли 2-й и 4-й батальоны 2-го мотострелкового полка ВС Армении.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
65119928читать позжечитаю позже
Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
139946538читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Переболевший COVID-19 поделился «нестандартными» симптомами

Он рассказал и о длительных последствиях болезни.

-6014898читать позжечитаю позже

Здоровье
Что делать при первых признаках ОРВИ на фоне пандемии19 октября

Советуют Минздрав и вирусолог.

-10027767читать позжечитаю позже