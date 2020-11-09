Об эффективности вакцины «Спутник V» станет известно в ноябре

Промежуточные данные об эффективности клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» будут опубликованы в ноябре, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он также приветствовал сообщение об успешных промежуточных результатах испытаний вакцины, созданной иностранными компаниями Pfizer и BioNTech.

«Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах», — цитирует его «РИА Новости».

В свою очередь директор центра Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность в том, что степень эффективности вакцины «Спутник V» будет также на высоком уровне.

Ранее компания BioNTech объявила, что созданный совместно с Pfizer препарат для профилактики COVID-19 оказался эффективным более чем на 90%. На фоне этого сообщения взлетела цена на нефть.

Комментируя это заявление, Гинцбург отметил, что чем больше вакцин будет доступно в мире, тем лучше будут защищены люди.

Известно, что в настоящий момент клинические исследования вакцины «Спутник V» проводятся в России на 40 тысячах добровольцах. Испытания также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии.

По словам главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксаны Драпкиной, «Спутник V» показывает эффективность более 90%, пишет ФАН.



Напомним, первую в мире вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V», Россия зарегистрировала в августе. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи. 14 октября была зарегистрирована вторая в России вакцина, разработанная учеными новосибирского центра «Вектор», — «ЭпиВакКорона». Третья вакцина, разрабатываемая в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, может быть зарегистрирована до конца года.

Ранее стало известно, когда Москва получит первую партию вакцины от COVID-19.

