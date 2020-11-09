Власти НКР признали потерю контроля над городом Шуши

Пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил, что Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) больше не контролирует ключевой город Шуши.

Он добавил, что азербайджанские войска приближаются к Степанакерту.

«Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже его существование под угрозой», — написал Погосян в Facebook.

По его словам, необходимо приложить все усилия для возвращения Шуши и сохранения Арцаха (армянское название Карабаха).

Шуши расположен в 11 километрах от столицы НКР Степанакерта.

© Минобороны Азербайджана/ТАСС

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в своем обращении к нации о взятии азербайджанскими военными ключевого карабахского города Шуша (название на азербайджанском языке). В Армении его слова опровергли.



Кроме того, Алиев сообщил, что с 27 сентября, когда начались бои в Нагорном Карабахе, азербайджанские войска заняли свыше 200 населенных пунктов. Эту информацию в Ереване и Степанакерте также опровергли.

Минобороны Азербайджана также заявило, что вооруженные силы Армении несут большие потери на Ходжавендском направлении фронта в зоне боевых действий в Карабахе. В ведомстве утверждают, что в результате наступательной операции азербайджанская армия нанесла противнику тяжелые удары. В частности, потери в личном составе и военной технике понесли 2-й и 4-й батальоны 2-го мотострелкового полка ВС Армении.