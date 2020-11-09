Медведев сообщил о росте числа преступлений с использованием расчетных карт

В России резко увеличилось количество преступлений с использованием расчетных карт, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он призвал обратить на эту тенденцию особое внимание.

Медведев также отметил, что более 40% случаев кибермошенничества совершаются с помощью средств мобильной связи, а больше половины — через интернет.

«Одно из четырех регистрируемых в этом году преступлений связано с использованием современных средств связи и информации», — цитирует его «РИА Новости».

Выступая на совещании по вопросу «О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации», Медведев обратил внимание, что показатели уровня преступности в России во время пандемии коронавируса сопоставимы с показателями за 2019 год. «В целом основные показатели уровня преступности по итогам девяти месяцев этого года соответствуют прошлогодним, поэтому разговоры о всплесках каких-то там избыточных, флуктуациях, движениях не подтверждаются», — приводит его слова газета «Известия».

Зампредседателя Совбеза РФ сообщил, что число зафиксированных преступлений увеличилось на 1,2%, до чуть более полутора миллионов.

Как писал ранее ridus.ru, на фоне резкого роста количества преступлений, совершаемых мошенниками по телефону, в МВД России согласовали разработанный год назад законопроект, ограничивающий услуги связи в местах лишения свободы.