Ученые развеяли главный миф о диетах

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснилось, что соблюдение временных ограничений при диете не помогает похудению.

Считается, что самым калорийным приемом пищи должен быть завтрак, а во время ужина лучше съесть что-то легкое. Последний прием пищи желательно совершать за несколько часов до сна. Но ученые не нашли подтверждения этим рекомендациям.

Наш эксперимент показал, что человек худеет от суммарного снижения количества калорий в день. И похудение никак не зависело от того, когда человек ест, — пишут исследователи.

Ученых давно волнует вопрос, влияет ли время приема пищи на то, как организм запасает и расходует энергию. Большинство предыдущих исследований, в которых изучалось количество калорий, рекомендуемых в разных диетах, не учитывало время приема пищи.

В новой работе команда ученых решила уделить особое внимание этому аспекту. Специалисты пригласили 41 добровольца с лишним весом, за здоровьем которых наблюдали на протяжении 12 недель.

Сообщается, что большинство участников (90%) были чернокожими женщинами с преддиабетом или диабетом, средний возраст которых составлял 59 лет. Участников случайным образом разделили на две группы.

Худеющие из первой группы соблюдали строгий распорядок приема пищи. Они должны были питаться в назначенные часы, и 80% от общего количества калорий они съедали до 13:00. Остальные 20% калорий были равномерно распределены на обед и ужин.

Люди из второй группы не соблюдали временной режим и могли есть любое количество пищи даже во время ужина. Уточняется, что участники из обеих групп ели одинаковую пищу. Это были наборы из заранее приготовленных здоровых продуктов, которые должны способствовать нормализации веса.

За здоровьем участников пристально наблюдали на всем протяжении эксперимента. У них измеряли вес и давление и наблюдали за общим состоянием здоровья. Оказалось, что все участники стали равномерно терять вес.