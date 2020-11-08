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Упавшую в Неву девушку спасли посетители плавучего ресторана

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В Санкт-Петербурге сидевшая на парапете девушка неожиданно соскользнула в Неву.

Этот инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как девушка сидит на парапете спиной к воде, внезапно отклоняется назад и падает в воду.

Предположительно, ей стало плохо и у нее закружилась голова.

Хотя неподалеку от девушки находились люди, на ее падение никто не обратил внимания.

К счастью, ее в воде все же заметил мужчина, находившийся в момент инцидента ближе всего к месту происшествия.

Как сообщает «РЕН ТВ», 20-летняя девушка проплыла сто метров до плавучего ресторана «Астра», а его посетители и персонал помогли ей выбраться из воды.

По данным телеканала, девушку госпитализировали с сильным переохлаждением.

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