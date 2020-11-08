Баку заявил о больших потерях ВС Армении в Карабахе

Вооруженные силы Армении несут большие потери на Ходжавендском направлении фронта в зоне боевых действий в Карабахе, заявило Минобороны Азербайджана.

В ведомстве утверждают, что в результате наступательной операции азербайджанская армия нанесла противнику тяжелые удары.

В частности, потери в личном составе и военной технике понесли 2-й и 4-й батальоны 2-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении.

«Имеются нехватки в боевом обеспечении и оснащении полка вооружением и боеприпасами», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы министерства.

В нем также уточняется, что в результате огневых ударов, нанесенных 120-мм минометными батареями, имеется большое число убитых и раненых среди личного состава подразделений 3-го мотострелкового полка ВС Армении.

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Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в своем обращении к нации о взятии азербайджанскими военными ключевого карабахского города Шуша. В Армении его слова опровергли.

Кроме того, Алиев сообщил, что с 27 сентября, когда начались бои в Нагорном Карабахе, азербайджанские войска заняли свыше 200 населенных пунктов. Эту информацию в Ереване и Степанакерте также опровергли.

Как писал ridus.ru, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила обстрелы районов проживания мирного населения в Нагорном Карабахе. Она также указала на то, что подобные действия могут быть расценены как военные преступления.

Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин призвал к немедленному прекращению огня в Карабахе.

Как известно, договоренности о прекращении огня объявляли трижды, но всякий раз они практически сразу нарушались.