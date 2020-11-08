В Грузии оппозиция вышла на митинги, объявив о «национальном неповиновении»
- 08 ноября 2020, 18:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В митингах, проходящих 8 ноября в Тбилиси и Батуми, приняли участие несколько тысяч сторонников грузинской оппозиции.
Они требуют проведения новых парламентских выборов и угрожают «национальным неповиновением».
Представитель оппозиции Елена Хоштария также потребовала поменять состав ЦИК и освободить «политзаключенных».
В свою очередь представитель партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Джелал Кикава объявил, что сторонники оппозиции «идут на национальное неповиновение», если не будут выполнены их требования. «Нас не интересует закон», — цитирует его газета «Взгляд».
По данным представителя победившей на выборах правящей партии «Грузинская мечта» Георгия Кахиани, на митинг оппозиции в Тбилиси собралось 6 тысяч человек. По мнению оппозиции, эта цифра занижена в несколько раз, пишет издание.
В правящей партии посчитали абсурдными выдвинутые оппозицией требования и отказались их выполнять. «Грузинская мечта» ссылается на наблюдателей ОБСЕ, которые признали выборы в Грузии «конкурентными и прошедшими в целом с соблюдением всех фундаментальных свобод», сообщает «Интерфакс».
Напомним, 1 ноября несколько тысяч сторонников грузинской оппозиции откликнулись на призыв ее лидеров выразить массовый протест «сфальсифицированным выборам». Лидеры оппозиции заявили, что не признают итоги парламентских выборов, прошедших 31 октября, и отказываются входить в новый парламент.
По итогам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48% голосов, а блок «Единое национальное движение — объединенная оппозиция» занял второе место с 27%.
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