В Грузии оппозиция вышла на митинги, объявив о «национальном неповиновении»

В митингах, проходящих 8 ноября в Тбилиси и Батуми, приняли участие несколько тысяч сторонников грузинской оппозиции.

Они требуют проведения новых парламентских выборов и угрожают «национальным неповиновением».

Представитель оппозиции Елена Хоштария также потребовала поменять состав ЦИК и освободить «политзаключенных».

В свою очередь представитель партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Джелал Кикава объявил, что сторонники оппозиции «идут на национальное неповиновение», если не будут выполнены их требования. «Нас не интересует закон», — цитирует его газета «Взгляд».

По данным представителя победившей на выборах правящей партии «Грузинская мечта» Георгия Кахиани, на митинг оппозиции в Тбилиси собралось 6 тысяч человек. По мнению оппозиции, эта цифра занижена в несколько раз, пишет издание.

В правящей партии посчитали абсурдными выдвинутые оппозицией требования и отказались их выполнять. «Грузинская мечта» ссылается на наблюдателей ОБСЕ, которые признали выборы в Грузии «конкурентными и прошедшими в целом с соблюдением всех фундаментальных свобод», сообщает «Интерфакс».

Напомним, 1 ноября несколько тысяч сторонников грузинской оппозиции откликнулись на призыв ее лидеров выразить массовый протест «сфальсифицированным выборам». Лидеры оппозиции заявили, что не признают итоги парламентских выборов, прошедших 31 октября, и отказываются входить в новый парламент.

По итогам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48% голосов, а блок «Единое национальное движение — объединенная оппозиция» занял второе место с 27%.