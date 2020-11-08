Вирусолог предупредил о последствиях выписки больных без теста на COVID-19

Глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Ивановского» Александр Бутенко прокомментировал утвержденный Минздравом обновленный порядок лечения пациентов с коронавирусом на дому.

По его мнению, выписка больных до получения отрицательного теста на COVID-19 может привести к росту числа новых случаев заболевания.

Он добавил, что такая практика может вызвать ухудшение состояния больного.

В беседе с URA.RU Бутенко подчеркнул, что недопустимо выписывать людей в тяжелом состоянии. «Если всю эту цепочку не прослеживать, чтобы она была под контролем, тогда заражения членов семьи могут быть, ухудшение состояния здоровья», — предупредил он в интервью изданию.

Эксперт также отметил, что решение Минздрава РФ выписывать пациентов с коронавирусом без отрицательных тестов вызвано переполненностью больниц. «В некоторых регионах это [нехватка мест в больницах] очень момент сложный», — подытожил вирусолог.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в России вступили в силу новые правила лечения пациентов с COVID-19 на дому. Обязательным условием оказания медпомощи на дому является наличие у пациента отдельной комнаты и соблюдение всех назначенных врачом предписаний.

Как писал ridus.ru, глава Минздрава РФ России Михаил Мурашко рекомендовал региональным властям предоставлять больным ковидом лекарства сразу после подтверждения наличия инфекции, без посещения больными аптек. Это поможет ограничить распространение пандемии.

