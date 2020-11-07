Росстат: младенческая смертность в России снизилась на 13%

Младенческая смертность в России снизилась на 13 процентов - с 5 тысяч случаев в январе-сентябре 2019 года до 4 тысяч случаев в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Среди регионов-лидеров по снижению младенческой смертности оказались Республики Коми и Марий Эл, где количество детских смертей сократилось на 80 процентов, а также Камчатский край, где аналогичный показатель уменьшился на 63,6 процента.

В Москве младенческая смертность снизилась с 54 случаев в сентябре 2019 года до 35 случаев в сентябре этого года, в Московской области – с 30 до 18 случаев.

Также впервые в этом году в России зафиксирован рост рождаемости.

«130 тысяч 476 младенцев в сентябре 2020 года против 121 тысяч 331 родившихся в сентябре 2019 года. таким образом прирост составил 9 тысяч 145 детей», — говорится в документе Росстата.