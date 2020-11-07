найти ×
   
  • USD -1.27
    77.19
  • EUR -0.77
    91.35
СохранитьСохранено0
×

106065

Росстат: младенческая смертность в России снизилась на 13%

Small f632c44589
© Александр Рюмин/ТАСС

© Александр Рюмин/ТАСС

Младенческая смертность в России снизилась на 13 процентов - с 5 тысяч случаев в январе-сентябре 2019 года до 4 тысяч случаев в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата. 

Среди регионов-лидеров по снижению младенческой смертности оказались Республики Коми и Марий Эл, где количество детских смертей сократилось на 80 процентов, а также Камчатский край, где аналогичный показатель уменьшился на 63,6 процента. 

В Москве младенческая смертность снизилась с 54 случаев в сентябре 2019 года до 35 случаев в сентябре этого года, в Московской области – с 30 до 18 случаев.

Также впервые в этом году в России зафиксирован рост рождаемости. 

«130 тысяч 476 младенцев в сентябре 2020 года против 121 тысяч 331 родившихся в сентябре 2019 года. таким образом прирост составил 9 тысяч 145 детей», — говорится в документе Росстата.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Миссия невыполнима-2: новые авантюры котов попали на видео
11023351читать позжечитаю позже
Юмор
Смешной кошачий танец попал на видео
15032557читать позжечитаю позже

главное


Космос
Эксперт оценил угрозу «ложного» астероида 2020 SO для спутников Земли

«Пустая канистра из-под топлива» может вынудить маневрировать МКС.

308887читать позжечитаю позже

Космос
Что привезет с астероида Бенну станция OSIRIS-REx09 октября

До начала исторического отбора образцов осталось меньше двух недель.

008933читать позжечитаю позже