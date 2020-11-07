«Этот твит содержит спорный контент»: как соцсети выбирают президента США

Первый и, возможно, единственный срок Дональда Трампа на посту президента США запомнился его беспрецедентной борьбой с влиянием крупнейших глобальных онлайн-платформ на политику государства. Он неоднократно заявлял о том, что такие социальные сети, как Facebook, Twitter и YouTube, подавляют свободу слова, подвергая публикации пользователей политической цензуре.

Поводом для недовольства Трампа послужили регулярные жалобы республиканцев на то, что крупнейшие социальные сети цензурируют их посты в Facebook и Twitter. В итоге президент подписал указ, призванный покончить с цензурой в соцсетях. Цель документа — лишить онлайн-платформы права цензурировать размещаемые материалы в единоличном порядке.

В ответ социальные сети только усилили давление на республиканцев. Особенно это стало заметно во время избирательной гонки за президентское кресло. Публикации Трампа и его соратников, конечно же, не блокируют и не удаляют. Но практически каждый пост того же Дональда Трампа, где он рассуждает о вероятности фальсификации результатов голосования со стороны демократов, маркируется модераторами соцсетей как «спорный контент, который может ввести в заблуждение».

В то же время Twitter ограничил распространение материала газеты New York Post о махинациях Хантера Байдена — сына главного оппонента Дональда Трампа на президентских выборах, кандидата от демократов Джозефа Байдена. Администрация социальной сети настаивает, что статья в New York Post является «недостоверной».



Таким образом, Facebook и Twitter фактически стали субъектами политической борьбы в США, подвергая цензуре контент республиканцев в угоду демократам.

«Крупнейшие интернет-площадки — Twitter, Facebook, Google и Amazon — превратились из инструментов коммуникации в реальных политических игроков. Текущая президентская кампания в США показала, что они могут определяет предпочтение масс и даже продвигать своих кандидатов. Благодаря их модерации и прочим действиям Джо Байден смог за достаточно короткий срок превратиться в весьма популярного политика», — прокомментировала ситуацию член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

«Я думаю, IT-гиганты тесно связаны не только с финансовыми корпорациями с Wall Street, но и с крупными информационными компаниями Китая. Они активно лоббировали прокитайскую повестку в США. В общем, социальные сети — это сегодня политический субъект. Поэтому российским властям нужно очень внимательно за этим следить и принимать соответствующие законы, поскольку зарубежные соцсети в состоянии определять и корректировать интересы масс. С помощью корректировки поискового запроса они способны формировать взгляд человека на того или иного кандидата. Например, если мы попробуем найти в англоязычном поисковике Google информацию о Дональде Трампе, то первые ссылки, которые мы увидим, будут негативного характера», — рассказала общественница в интервью ridus.ru.

Мария Бутина добавила, что иностранные социальные сети уже пытаются влиять на общественно-политический климат в России, подвергая цензуре контент наших отечественных СМИ.

Недавно модераторы YouTube ввели ограничения в отношении фильма Александра Рогаткина «Беслан». А Twitter не устает удалять и блокировать посты телекомпании RT. Нужно понимать, что в России в 2021 году федеральные выборы. Необходимо сделать определенные выводы из американской кампании и осознать, что дальше транснациональные IT-корпорации будут работать на территории РФ. Пора начинать готовить очень серьезную кампанию по контрпропаганде, — заключила Бутина.

Президентские выборы в США — наглядная демонстрация того, какое колоссальное влияние приобрели социальные сети, считает первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Причем не только в самой сильной стране планеты, но и во всем мире, — заметил эксперт. — Этому влиянию необходимо жёстко противостоять. Акты цензуры со стороны иностранных интернет-платформ показывают, что Россия нуждается в усовершенствовании законодательства в сфере регулирования интернета. Принятие соответствующих законов должно защитить права российских граждан на свободное получение информации и обеспечить для них безопасную онлайн-среду. Только так мы защитим нашу страну от вмешательства извне», — указал Малькевич.

Он напомнил, что сегодня российские власти ведут активную работу по принуждению иностранных IT-компаний к беспрекословному соблюдению действующего законодательства РФ. Речь идет об открытии в России официальных представительств цифровых корпораций. По мнению Малькевича, данная мера поможет «держать социальные сети в узде».

«Как показывают выборы в США, эти действия своевременные и правильные», — подытожил эксперт.

