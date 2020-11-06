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Вице-премьер Оверчук пострадал в массовом ДТП на Кутузовском проспекте

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© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

В результате аварии с участием трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве пострадал вице-премьер Алексей Оверчук.

Он доставлен в Центральную клиническую больницу.

«Алексей Логвинович действительно пострадал в результате автоаварии, в настоящее время он находится в ЦКБ», — сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь заместителя председателя правительства Андрей Матвеев.

Комментировать состояние вице-премьера он отказался.

Как рассказал агентству информированный источник, массовое ДТП произошло на напротив парка Победы. По его словам, пострадали два человека.

@pdmnews

@pdmnews

По данным Life Shot, у BMW, в котором находился Оверчук, от удара оторвало колесо.

Опубликовано видео с места аварии.

Согласно информации Telegram-канала 112, Оверчук находился в машине вместе с водителем. По предварительной информации, в ДТП виноват водитель отечественного автомобиля «Таврия», выехавший на разделительную полосу, по которой двигался BMW.

Еще один участник аварии — автомобиль Nissan X-Trail.

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