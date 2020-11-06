При обстреле автомобиля в Подмосковье пострадал ребенок

На проезжей части в районе подмосковного Подольска неизвестные обстреляли машину, в которой находился ребенок.

В результате он пострадал.

Как сообщила мать ребенка в Instagram, огонь велся из другого автомобиля, который двигался с явными нарушениями правил дорожного движения.

По ее словам, водитель этой машины потребовал уступить ему дорогу с помощью мигания фар, а затем выстрелил в окно автомобиля, в котором находились женщина с ребенком. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Осколки разбитого от выстрела стекла задней левой двери ранили ребенка.

«Осколки стекла разбили нос и рот, а у губы глубокий порез», — приводит газета «Известия» слова матери пострадавшего.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее ridus.ru писал о том, что в Москве задержан мужчина, который на Краснопрудной улице столицы в ночь на 31 августа открыл огонь по автомобилю, возможно, принадлежащему управлению делами президента России.

Также сообщалось, что в частично признанной республике Южная Осетия неизвестный обстрелял из заброшенного дома автомобиль министра внутренних дел страны Игоря Наниева. Сам глава органов правопорядка при этом не пострадал.