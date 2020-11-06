Политтехнолог назвал «Голос» и Шпилькина заурядными грантоедами Запада

Политтехнолог Виталий Гаскин высказал свое мнение относительно позиции движения «Голос» и социолога Сергея Шпилькина по президентским выборам в США.

В частности, ассоциация «Голос» выступила с заявлением о том, что в США созданы достаточные гарантии для свободного волеизъявления и независимой работы избирательных комиссий, а Шпилькин, якобы сумевший применить математическую модель к определению легитимности выборов, отказался в соцсетях анализировать по своей методике американские выборы. По словам Шпилькина, «много технических сложностей», «не зная системы подсчета, не берусь судить».

В комментарии ridus.ru Гаскин заявил, что система голосования в США имеет крайне непрозрачный и архаичный характер. «Если в России еще с 90-х годов принято, что на выборы федерального уровня допускаются наблюдатели из зарубежных стран, то в США такого нет, — пояснил он. — Потеря бюллетеней, мертвые души, изгнание наблюдателей — там это в порядке вещей».

Он добавил, что теперь еще зашла речь о массовых протестах и судебных тяжбах.

В этой связи Гаскин напомнил, что информация о малейших нарушениях в России очень активно распространяется через СМИ и соцсети, а так называемый «цивилизованный мир» не терпит никакой критики, воспринимая ее крайне болезненно и враждебно.

«Но про эти проблемные нюансы вам никогда не скажут наши так называемые „борцы за честные выборы“ — движение „Голос“, Шпилькин сотоварищи, потому что являются заурядными грантоедами Запада, — подчеркнул эксперт. — Раз команды лаять не было, они как дрессированные собачки будут молчать».

По словам Гаскина, демократия для них — это власть крупного капитала, который в своем большинстве опирается на соответствующие партии. «Но на деле что республиканцы, что демократы — персонажи одного цирка. Клоуны нужны на потеху толпе, чтобы отвлечь ее от грустных вопросов, типа безработицы и коронавируса», — подытожил он.

Ранее в беседе с ridus.ru эксперты раскритиковали позицию «Голоса» по выборам в США.

Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября. Однако в стране по-прежнему продолжается процесс подсчета голосов, который может занять несколько дней. Для победы кандидату нужно получить 270 голосов членов коллегии выборщиков из 538.

Как известно, 4 ноября советник штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена адвокат Боб Бауэр заявил о его победе на выборах, а 5 ноября уже Трамп объявил, что его можно считать переизбранным на второй срок «с исторически рекордными цифрами», если отбросить данные, которые его сторонники считают сфальсифицированными.