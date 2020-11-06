ЕС объявил о введении санкций против Лукашенко

Угрозы Евросоюза ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко воплотились в жизнь.

Кроме того, был расширен черный список, в который попали официальные лица государства.

Санкциям подвергнуты еще 14 белорусских чиновников, в числе которых значится сын главы государства Виктор Лукашенко. Всем, кто оказался в списке, запрещены поездки в страны ЕС. На территории Евросоюза также заморожены их активы.

Как отмечает «РИА Новости», в ЕС назвали президента Белоруссии ответственным за репрессии до и после президентских выборов в стране.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден призвал страны мира ввести санкции против Лукашенко и его приближенных. В случае победы на выборах претендент на кресло в Белом доме пообещал помощь в обустройстве Белоруссии в соответствии с «демократическими ценностями».

Байден подчеркнул, что осуждает «нарушения прав человека, совершенные режимом Лукашенко».

В свою очередь, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская объявила, что с 26 октября в Белоруссии начинается общенациональная забастовка. По ее словам, время, которое было дано действующему президенту Лукашенко, истекло: теперь он должен уйти в отставку.



Тем временем белорусский лидер продолжает настаивать на том, что происходящее в Белоруссии сейчас — это попытка провести «цветную революцию» в государстве.