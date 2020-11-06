Девятиклассницу попытались выгнать из школы после рождения ребенка

В Якутии попытались исключить из школы ученицу девятого класса, родившую ребенка.

После родов классная руководительница пришла к девочке домой и стала настаивать на ее переводе в вечернюю школу.

Педагог обосновала это тем, что юная мама портит учебному заведению «статистику и репутацию».

Как сообщается на сайте прокуратуры республики, после случившегося отец девятиклассницы поссорился с ней, в результате чего она ушла из дома к родственникам, а мужчина начал распивать спиртные напитки.

Впоследствии он совершил преступное деяние и был осужден судом за хулиганство, говорится в сообщении.

Отмечается также, что после рассказа отца девочки о причинах произошедшего суд расценил поступок преподавательницы как нарушение прав несовершеннолетней на образование и назначил служебную проверку.

Поскольку в назначенный срок ее так и не провели, начальника районного отдела управления образования обвинили в нарушении прав ребенка и неисполнении частного постановления суда.

В настоящее время девятиклассница продолжает обучение в той же школе.

Ранее «Ридус» писал, что, по статистике Росстата, в 2019 году три девочки-подростка в стране родили своих первенцев в 12 лет, а еще 24 — в 13 лет. Кроме того, 42 семнадцатилетние девушки стали матерями в третий раз. По общему числу таких случаев лидирует Ставропольский край, там их зарегистрировано семь. На втором месте — Ростовская область, третье место еще один южный регион — Краснодарский край — делит с Тамбовской и Владимирской областями.

