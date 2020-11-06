Компанию Google обвинили в нарушении закона о рекламе

Московское управление ФАС РФ уличило компанию Google в нарушении закона о рекламе.

В частности, антимонопольная служба обнаружила, что в системе Google Adwords рекламируется организация LegacyFX, которая работает на рынке Forex. Компания не имеет лицензии Банка России на осуществление финансовой деятельности, а значит, рекламирование ее услуг запрещено на территории РФ.

«Действия компании Google LLC как рекламораспространителя нарушили пункт 7 статьи 7 Закона о рекламе, а ООО „Эй-Эн Ол Нью Инвестментс Бай“ как рекламодателя нарушили пункт 1 части 2 статьи 5, пункт 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе», — сообщает пресс-служба ФАС.



Теперь обеим организациям грозят административные штрафы от 100 до 500 тысяч рублей.