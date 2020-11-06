На акции протеста против Трампа в Миннеаполисе задержали более 600 человек

В Миннеаполисе на акции протеста против действующего президента США Дональда Трампа полиция задержала более 600 человек.

Это произошло на следующий день после выборов. Задержанных впоследствии отпустили.

Демонстрация под лозунгом «Не позволим Трампу украсть выборы» была проведена несколькими местными организациями 4 ноября вечером по местному времени (утро 5 ноября по Москве).

По данным организаторов, в протестной акции приняли участие около тысячи человек. Они прошли по центральным улицам города, после чего заблокировали автомагистраль, пишет Star Tribune.

В полиции штата сообщили, что 646 человек были оштрафованы за нахождение на скоростной трассе и нарушение общественного порядка.

Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября. Однако в стране по-прежнему продолжается процесс подсчета голосов, который может занять несколько дней. Для победы кандидату нужно получить 270 голосов членов коллегии выборщиков из 538.

В связи с пандемией коронавируса около 100 миллионов американцев проголосовали по почте или досрочно. Когда начался подсчет бюллетеней, присланных по почте, стало выясняться, что практически все они в пользу Байдена. Трамп считает такое явление аномальным. Он обратился в суд с требованием остановить подсчет голосов, поданных по почте, а также пересчитать голоса в тех штатах, где Байден получил лучший результат.

Как известно, 5 ноября Трамп уже объявил, что его можно считать переизбранным на второй срок «с исторически рекордными цифрами», если отбросить данные, которые его сторонники считают сфальсифицированными.