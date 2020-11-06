Океан лавы и дождь из камней: найдена самая «адская» экзопланета

Международная команда ученых из Индии и Канады опубликовала исследование, в котором освещаются новые подробности о недавно обнаруженной экзопланете K2-141b.



По мнению астрономов, это одна из самых необычных экзопланет с экстремальными условиями на ее поверхности.



Напомним, что K2-141b открыли в 2017 году. По своим размерам экзопланета примерно в два раза больше Земли, но из-за близости к своей звезде она совершает несколько оборотов за один земной день.

Новые исследования экзомира показали, что на планете адски жарко: часть K2-141b покрыта лавовым океаном глубиной более 96 километров.

Среди наиболее экстремальных планет, обнаруженных за пределами нашей Солнечной системы, есть лавовые планеты. Часть этих миров покрыта раскаленной лавой из-за того, что планета вращается на очень близком расстоянии от своей звезды. K2-141b также имеет сверхзвуковую скорость ветра свыше 3000 миль в час. Поверхность планеты, атмосфера и океан, по-видимому, состоят из горных пород, — сообщают авторы исследования.

Половина экзопланеты всегда освещена. На ее темной стороне температура может опускаться ниже -184 °C. К примеру, самая низкая температура за всю историю наблюдений на Земле — -89 °C — была зафиксирована метеостанцией в Антарктике, вблизи южного полюса в 1983 году.

Впервые экзопланету обнаружил телескоп «Кеплер».

На экзопланете K2-141b, как и на Земле, тоже есть осадки. Из-за того, что экзопланета находится очень близко к своей звезде, большая часть пород на ее поверхности немедленно испаряется.

Минеральный пар, образующийся из-за испарения пород, с помощью сильных ветров переносится на темную сторону экзопланеты и там в виде дождя из камней попадает обратно в раскаленный океан магмы, — говорят исследователи.

Ученые не просто так сравнивают экзомир K2-141b с Землей. Дело в том, что все каменистые планеты, включая Землю, зарождались как расплавленные миры, но затем быстро охлаждались и затвердевали. Лавовые планеты дают астрономам редкую возможность проследить эту стадию планетарной эволюции.

Экзопланета была открыта космическим телескопом «Кеплер» во время его миссии K2 («Второй свет»). Как и большинство известных экзопланет, K2-141b обнаружили транзитным методом — способом поиска экзопланет, основанным на наблюдениях за прохождением планеты на фоне звезды.

