Эксперт сравнил заявления «Голоса» по выборам в США и России

В экспертном сообществе продолжается обсуждение позиции движения «Голос» по выборам президента Соединенных Штатов Америки.

Представители движения заявили, что в США созданы достаточные гарантии для свободного волеизъявления граждан и независимой работы избирательных комиссий. По их мнению, избирательная система США децентрализована, а значит, фальсификации итогов голосования и административной мобилизации в Америке быть не может.

Таким образом, активисты из «Голоса» не видят ничего предосудительного в том, что кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден набрал в некоторых округах Мичигана и Висконсина по 100% голосов избирателей, а потеря 200 тысяч заполненных бюллетеней почтой США является для них «вполне допустимым отклонением».

Представители «Голоса» ведут себя совершенно иначе, если речь идет о выборах в органы власти РФ. Например, когда партия «Единая Россия» набирает в некоторых районах Кавказа по 80−90% голосов, то это характеризуется движением «Голос» как «вопиющее нарушение».

Господа из кожи вон лезут, когда им нужно очернить выборы в России. Зато они молчат, когда американская почта каким-то невообразимым образом теряет 200 тысяч бюллетеней. Хотя 200 тысяч в масштабах США — это несколько небольших городом. Получается, что политические силы Америки, по сути, отказали в участии в выборах населению нескольких городов. С чем именно связан столь избирательный подход „Голоса“ — загадка. Возможно, есть некая финансовая заинтересованность. Не так давно говорили, что „Голос“ получает финансирование со стороны Агенства США по международному развитию. Также в рядах движения „Голос“ присутствует, на мой взгляд, определенная растерянность. У них всегда была четкая картина мира: в России все плохо, а в прекрасной Америке настоящая демократия. Теперь выясняется, что мир немного другой, — прокомментировала ситуацию политтехнолог Алена Август.

Ранее руководитель аппарата Тамбовского регионального отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев назвал позицию «Голоса» демонстрацией «политики двойных стандартов».

«Процедура голосования не может иметь национальных особенностей или находиться под влиянием национального менталитета. Однако эксперты движения „Голос“ вразрез со всеми профессиональными принципами и правилами готовы на самые неожиданные и пространные комментарии в отношении голосования в США. Видимо, критиковать эти выборы им никто не разрешал. Неудивительно, почему для них голосование с такими явными нарушениями является эталоном избирательного процесса», — сказал Бибаров-Государев.

Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября. В стране продолжается процесс подсчета голосов, который может занять несколько дней. Для победы кандидату нужно получить 270 голосов членов коллегии выборщиков из 538.