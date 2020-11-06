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Tesla выбрала новое место для строительства хранилища энергии

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Tesla

© Tesla

Компания Tesla объявила о своих планах строительства хранилища энергии мощностью 450 МВт*ч в Австралии. Гигантское хранилище начнут возводить недалеко от Джилонга, примерно в 70 километрах к юго-западу от Мельбурна.

Мощность Victorian Big Battery будет в три раза больше, чем у оригинальной системы Tesla, которая была построена три года назад в штате Южная Австралия.

Джилонг — портовый город в австралийском штате Виктория — был выбран из-за удачного месторасположения. В городе развита сеть электростанций на южном побережье, на севере штата есть большое количество солнечных батарей и линий электропередач, говорится в анонсе.

Строительство хранилища финансирует французская компания Neoen, которая уже управляет крупнейшей солнечной фермой Австралии. Власти Виктории активно поддерживают проект Илона Маска, так как появление энергохранилища существенно снизит затраты на электроэнергию.

Этот проект также позволит угольным электростанциям удешевить производство.

Ожидается, что новое хранилище энергии будет построено к лету 2021 года.

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