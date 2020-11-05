Ученые зафиксировали редкий штамм свиного гриппа

Команда канадских ученых опубликовала статью, в которой заявила, что был обнаружен редкий штамм свиного гриппа — H1N2.

Случай заражения этим штаммом зарегистрирован в западной провинции Альберта в середине октября. На сегодняшний день это единичный случай, поэтому специалисты не могут сказать, насколько этот штамм распространен.

Напомним, что свиной грипп — это острое инфекционное респираторное заболевание свиней, вызываемое одним из нескольких вирусов свиного гриппа А. Вспышки болезни возникают круглогодично, но осенью и зимой наблюдается всплеск заболеваемости.

Наиболее часто вирусы свиного гриппа принадлежат к подтипу H1N1, но среди свиней циркулируют и другие подтипы (такие как H1N2, H3N1 и H3N2). H1N2 был некоторое время назад зафиксирован в Альберте (Канада).



Это единственный случай свиного гриппа, зафиксированный в Альберте в этом сезоне. Пациент испытывал легкие симптомы гриппа, ему назначили стандартное лечение, и он быстро поправился. В настоящее время нет никаких доказательств того, что вирус распространился дальше, — пишут канадские исследователи.

Канадские специалисты здравоохранения сейчас выясняют, откуда взялся штамм H1N2, и проверяют, не распространился ли он. С 2005 года во всем мире было зарегистрировано только 27 случаев инфицирования людей вирусом H1N2.

До этого в Канаде не было ни одного случая заболевания. Известно, что штамм H1N2 не передается человеку через зараженную пищу. Ученые уверены, что этим редким видом гриппа человек заболевает после контакта с зараженным животным.