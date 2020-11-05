Спасение или путь в никуда: как борются с пандемией в домах престарелых

Дома престарелых во время пандемии коронавируса находятся в высокой зоне риска из-за большого количества слабых здоровьем проживающих, а также нехватки персонала.

По мнению международной команды экспертов, те ограничения, которые сейчас введены для борьбы с пандемией, недостаточны, чтобы защитить пенсионеров.

В период с апреля по июль 2020 года из-за COVID-19 в Великобритании в домах престарелых умерли почти 14 000 человек, из-за чего для их обитателей были введены строгие ограничения на посещение.



Руководство домов престарелых столкнулось с дилеммой, как защитить пенсионеров от вируса, но не ухудшить их моральное и психологическое состояние во время изоляции. Пенсионеры находятся в группе риска, и их нужно беречь. Забрать у них общение с детьми и внуками — это неправильно, поэтому нужно думать, как обеспечить безопасность в таких заведениях, — пояснил ridus.ru российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Многие пенсионеры были почти полностью изолированы от своих семей в течение нескольких месяцев. В Шотландии, например, посещение дома престарелых разрешено, только если в пансионате не было случаев коронавируса за последние 28 дней. И даже в этом случае требуется разрешение местного директора общественного здравоохранения.

В Англии запрещены любые посещения, даже в период спада заболеваемости. Родственники могут навестить бабушек и дедушек только в экстренном случае, например, если пенсионеры при смерти.

Если посмотреть на статистику, то в среднем пребывание в домах престарелых составляет менее года. Месяцами не видеть своих близких — это тяжелое испытание для стариков. Большинство людей в домах престарелых страдают слабоумием, и длительное отсутствие общения негативно сказывается на их психологическом здоровье, — пишут авторы работы.

Сейчас во многих странах правительства нацелены на предотвращение заражения в домах престарелых. Но важно понимать, что смерть человека с положительным результатом на COVID-19 может быть вызвана не только вирусом, но и другими хроническими заболеваниями.



Также нет никаких научных данных, свидетельствующих о том, что посетители были источником вспышки в доме престарелых. Во многих домах не соблюдаются стандартные нормы проживания людей, плохая вентиляция и недостаточное внимание к тестированию, — считают ученые.

Некоторые исследования показывают, что риск заражения в доме престарелых во многом связан с условиями проживания, а не внешними факторами.