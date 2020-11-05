Команда ученых из Калифорнийского университета провела раскопки 9000-летнего захоронения, которое несколько лет назад обнаружили на высокогорном участке под названием Виламайя-Патья в Перу.

В погребении нашли останки женщины, которая, вероятно, при жизни активно занималась охотой на крупных животных. Предположение археологов разрушило стереотип, что в древности только мужчины охотились, а женщины собирали урожай.

Половое разделение труда было принципиально иным, чем мы себе представляли. В исследованном погребении мы обнаружили охотничий набор с наконечниками и инструментами для обработки животных. Рядом с погребальным инвентарем находились останки женщины. Это говорит о том, что при жизни она, вероятно, была тесно связана с охотой, — пишут авторы работы.

Археологи решили проанализировать предыдущие находки в этом регионе, чтобы выяснить, встречались ли женщины-охотницы ранее. Изучая опубликованные исследования позднеплейстоценовых и раннеголоценовых погребений по всей Северной и Южной Америке, исследователи выделили 107 мест захоронения.



Из них в 27 погребениях были обнаружены предметы охоты на крупную дичь. Всего было 11 женских могил и 15 мужских. Этой выборки, по мнению исследователей, достаточно, чтобы говорить о том, что участие женщин в охоте на крупную дичь, вероятно, было не разовым мероприятием.

Наши выводы особенно актуальны в свете современных разговоров о гендерной трудовой практике и неравенстве. Следующий шаг исследовательской команды — попытка понять, как разделение труда по половому признаку и последствия этого в разные времена и в разных местах менялись среди различных популяций охотников-собирателей, — приводит слова археологов NEWS.ru