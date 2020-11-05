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Политолог Марков оценил вероятность вооруженных столкновений в США

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© facebook.com

© facebook.com

Выборы президента США похожи на грандиозное противостояние элиты Соединенных Штатов с американским народом. Ситуация накалена до предела, поэтому вероятность вооруженных столкновений
между сторонниками Дональда Трампа и Джозефа Байдена довольно высокая. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Все это прекрасно понимают, а потому американцы массово скупают оружие и продукты питания. В процессе этой кампании мы увидели, что практически прекратили свое существование свободные СМИ в США. Все они на 100% были превращены в пропагандистские инструменты, к счастью разные, однако они уже не являются трибуной для свободного обмена мнениями», — рассказал эксперт.

Марков еще указал на кризис республиканской и демократической партий США. По словам политолога, это два столпа политической системы Америки, которые сейчас находятся в достаточно шатком состоянии. 

О массовых фальсификациях Демократической партии известно еще с 2016 года, а сейчас они продолжили начатое. Голосование по почте архаично, то, что от него давно надо отказываться, всем понятно. Но оно работало раньше, поскольку раньше стремление к честным и свободным выборам было больше, чем желание победить. А сейчас все наоборот. Что касается наблюдения, то только в 9 штатах разрешено допускать на участки международных наблюдателей, что говорит само за себя, — заключил Сергей Марков.

Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября. В стране продолжается процесс подсчета голосов, который может занять несколько дней. Для победы кандидату нужно получить 270 голосов членов коллегии выборщиков из 538.

В связи с пандемией коронавируса около 100 миллионов американцев проголосовали по почте или досрочно. Когда начался подсчет бюллетеней, присланных по почте, стало выясняться, что практически все они в пользу Байдена. Трамп считает такое явление аномальным. Он обратился в суд с требованием остановить подсчет голосов, поданных по почте, а также пересчитать голоса в тех штатах, где Байден получил лучший результат.

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