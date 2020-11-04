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Российская судебная система признана самой технологически развитой в Европе

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© pixabay.com

© pixabay.com

Европейская комиссия признала российскую судебную систему наиболее технологически развитой и наименее финансово затратной по сравнению с судами 47 западных государств.

Оценка работы судебных систем стран Европы проводится каждые два года. Европейская комиссия сравнивает суды по скорости вынесения решений, технологичности и экономности.

В исследовании за 2019—2020 годы указано, что в России срок рассмотрения гражданских дел и экономических споров составляет 50 дней, что превосходит среднеевропейское значение (233 дня) почти в пять раз. Административные дела российские суды рассматривают в течение 13 дней, в то время как в Европе срок принятия решений по аналогичным вопросам равняется 323 дням.

Уровень применения цифровых технологий в российских судах оценивается в 8,6 балла. В европейских государствах данный показатель находится на отметке 4,1 балла.

Свое превосходство российская Фемида продемонстрировала также в экономичности. В РФ на одного человека приходится 20,6 евро, выделенных на обеспечение деятельности судов, в Европе — 40,7 евро. Сумма выплаченных судебных пошлин на одного человека в России составляет 3,4 евро, а в европейских государствах — 7,67 евро, передает РАПСИ.

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