Как уберечь ребенка от дурного влияния в онлайн-среде

Нескончаемый поток детского онлайн-контента ставит многих россиян в ступор: взрослым сложно понять, какие мультфильмы или развлекательные видеоролики будут для ребенка полезны, а какие могут навредить. Если судить по форумам, то большая часть популярных мультфильмов вызывает у людей беспокойство.

Мультфильмы, утверждают психологи, оказывают на психику и сознание ребенка весьма большое влияние. Подобный контент способен ввести ребенка как в состояние покоя и радости, так и вызвать агрессию. Кроме того, в раннем возрасте дети еще не способны разграничивать виртуальное пространство и реальную жизнь. Зачастую они повторяют увиденное на экране в школе и дома. Таким образом, если ребенок наблюдает в мультфильмах агрессию, то его поведение, вероятно, изменится не в лучшую сторону.

Чтобы оградить ребенка от дурного влияния в Сети, родителям необходимо внимательно следить за тем, какой контент он потребляет, рассказала в интервью ridus.ru исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

«Нужно интересоваться детским контентом, говорить об этом с ребенком, обсуждать с ним мультфильмы. Не стоит забывать, что существует возрастная маркировка контента. Она появилась не просто так. В каждом возрасте свое восприятие информации, и маркировка учитывает психологические особенности детей, находящихся в том или ином возрасте. Таким образом, возрастная маркировка облегчает жизнь миллионам родителей», — отметила Мизулина.

Еще мы рекомендуем родителям следить за поведением детей в социальных сетях. Взрослые обязаны знать, с кем общается их ребенок. Не так давно мы в качестве эксперимента создали страницу в социальной сети от имени подростка. В течение суток к вымышленному подростку начали добавляться в друзья взрослые люди. Вряд ли их можно назвать адекватными, поскольку нормальному человеку неинтересно общаться с абсолютно чужим несовершеннолетним ребенком. Понятно, что подружиться стремятся какие-то злоумышленники, — добавила эксперт.

Директор РОЦИТ Сергей Гребенников полагает, что ответственность за цифровую безопасность подрастающего поколения должна лежать не только на родителях, но и на системе образования.

«Мы учим детей переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора. Если светофора нет, то мы рассказываем ребенку, что сначала нужно посмотреть направо, затем налево, чтобы убедиться в отсутствии транспортных средств, и только потом переходить проезжую часть. Но этим же вещам учат и на уроках ОБЖ. Я думаю, с цифровой безопасностью обстоит та же история», — сказал Гребенников.

По его мнению, уроки цифровой безопасности должны проходить в каждой российской школе.

Возьмем российских подростков в возрасте 14—17 лет. У них один из самых низких уровней цифровой грамотности. Да, дети умеют пользоваться компьютерами и гаджетами, однако они настолько доверяют размещенной в Сети информации, что часто размещают на всевозможных сайтах личные данные в открытом доступе, совершенно не задумываясь о возможной опасности, — заключил директор РОЦИТ.

Охраной подростков в онлайн-среде обеспокоены и российские власти. В 2020 году в РФ появился конкурс на создание полезного для молодежи онлайн-контента. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Цифровая культура». Оператором конкурса выступает Институт развития интернета.

«Инициативы ИРИ по созданию и поддержке содержательного контента для молодежи вызывают большое уважение. С молодой аудиторией надо коммуницировать на привычных для нее площадках — в соцсетях и на платформах. ИРИ поддерживает проекты с высокими ценностями, правильными смыслами, очевидной социальной значимостью, это заслуживает самой положительной оценки», — заявила продюсер проекта «Про людей и про войну» Анна Чижова.