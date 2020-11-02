Зеленский допустил роспуск Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном роспуске Верховной рады, если в парламенте возникнет реальный политический конфликт.

Он подчеркнул, что роспуск будет возможен в случае в случае политического коллапса.

«Если я увижу, что в Раде и в „Слуге народа“ в первую очередь, депутаты которой попали в Раду благодаря мне и поддержке общества, полный разнос, я допускаю в том числе и тот вариант, который вы озвучили о досрочном прекращении полномочий парламента», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Как писал ранее ridus.ru, президент Украины назвал заговором олигархов решение Конституционного суда об отмене части норм закона «О предотвращении коррупции». До этого он предупредил, что из-за решения КС Киев потеряет финансовую поддержку Запада.

Комментируя итоги недавно прошедших на Украине местных выборов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что самый главный их итог — провал правящей партии «Слуга народа».

Он пояснил, что при небольшой явке — меньше 37% — эта партия проиграла практически все выборы мэров крупных городов.